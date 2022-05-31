США готується посилити захист приватності?

31 мая 2022 г., 15:35

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У Каліфорнії опубліковано проєкт доповнень до закону штату про захист приватності споживачів – і це штука сильніша за «Фауст» Гете GDPR. Там докладно, з безліччю прикладів, описано, який обсяг інформації сайти та сервіси можуть збирати про користувачів, як повинні про це попереджати та отримувати згоду, як можуть використовувати. Проєкт явно забороняє використовувати маніпуляційні тактики в оформленні чи формулюванні – наприклад, не можна при повідомленні про збір інформації пропонувати «несиметричні» опції, як «Yes» та «Ask me later» – друга опція не означає відмову. Не можна використовувати різні кольори, вибираючи Yes за замовчуванням або роблячи його більш помітним та більшим розміром. Дуже детально описано вимоги до взаємодії з третіми сторонами.

Чому це так важливо – тому що це цілком можливо може стати законом штату, де зареєстровані всі провідні інтернет-сервіси, від Google до Facebook. Причому багато хто з них має таку штуку, як трекери – Google Analytics, Facebook Pixel тощо, на роботі яких заснована практично вся індустрія інтернет-реклами. Тож відповідати вимогам доведеться всім, крім хіба що низки країн-ізгоїв з окремим інтернетом.

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