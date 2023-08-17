SSD не зможуть потіснити HDD!

17 августа 2023 г., 17:45

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Такого висновку дійшли аналітики Coughlin Associates, які випустили прогноз розвитку сегмента ринку систем зберігання на період до 2028 року.

Один із головних висновків цього прогнозу – всупереч райдужним прогнозам прихильників SSD, здешевлення питомої вартості зберігання на цьому типі накопичувачів не зможе вплинути на динаміку зростання збуту жорстких дисків. Потреби ринку у містких і недорогих HDD тільки збільшуватимуться. «Якщо не станеться суттєвого економічного спаду, ми очікуємо, що попит на цифрові системи зберігання даних для підтримки штучного інтелекту, IoT, медіа та розваг, а також геномних та інших медичних програм сприятиме зростанню попиту на системи зберігання даних. Це має призвести до зростання постачання жорстких дисків, твердотілих накопичувачів та магнітних стрічок, оскільки всі ці носії збільшують місткість зберігання даних у розрахунку на один пристрій», - заявляють аналітики Coughlin Associates.



Це підтверджується діаграмою, де за зниженням постачання HDD, яке припиниться у 2024 році, прогнозується їх збільшення до 2028 р. На цьому графіку блакитним кольором представлені 2,5-дюймові пристрої, а жовтим – 3,5-дюймові.



У звіті йдеться: "Ми прогнозуємо подвоєння попиту на головки та носії до 2028 року, припускаючи, що відновлення ринку Nearline почнеться наприкінці 2023 - початку 2024 рр. Зростання місткості дисків Nearline, орієнтованих на корпоративні та гіпермасштабні програми, призведе до збільшення кількості компонентів на один диск у період до 2028 р. і стане основним драйвером для голівок та носіїв".



Цікаво, а у вашій персональній платформі використовуються жорсткі диски? Зізнаюся, моя оснащена і SSD, і HDD.

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