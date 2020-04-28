Средний рост рынка продуктов для умного дома превысит 20%

28 апреля 2020 г., 16:35

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Аналитики из Counterpoint Research спрогнозировали среднегодовые темпы роста мирового рынка решений для умного дома за период с 2020 по 2025 г. на уровне 21%.

В настоящее время доминирующими являются три продуктовые категории: смарт ТВ, камеры наблюдения и умные колонки. Первая активно развивается во всем мире и, в первую очередь, на территории Северной Америки и Китая. Стриминговые сервисы Netflix и iQiyi активно расширяют аудиторию, а карантинные требования последних месяцев значительно усиливают эту тенденцию. Существенное снижение цен и появление подключаемых к Сети моделей заметно увеличило интерес к камерам наблюдения. Из-за сравнительной дешевизны и широкого спектра возможностей, умные колонки остаются бестселлером среди продуктов для умного дома.

Как ожидается, Wi-Fi останется главным беспроводным стандартом подключения — его будут поддерживать три четверти предлагаемых на рынке устройств. За период с 2020 по 2025 г. свыше 6 млрд умных устройств будет глобально поставлено на мировой рынок. Почти половина спрогнозированного объема придется на Северную Америку и Китай. Расширенные возможности по скорости передаче данных и нагрузке, которые появляются в новом стандарте Wi-Fi 6, будут иметь ключевое значение при подключении десятков устройств концепции «умный дом». Росту рынка также поспособствует ожидаемое в ближайшие годы существенное удешевление модулей Wi-Fi 6.

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