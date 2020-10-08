Сражение за Java

8 октября 2020 г., 16:55

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Первые слушания в Верховном Суде США по делу Google vs Oracle, прошедшие вчера, оставили смешанные впечатления (PDF, EN). Судьи откровенно скептически восприняли аргументы Google, в которых утверждалось, что история с копированием части кода – на самом деле деклараций интерфейсов Java – в код Android подпадает под т.н. merger doctrine. Доктрина слияния – это концепция копирайта, в соответствии с которой в случае, когда идею можно реализовать лишь одним образом, или же реализация неотделима от идеи, реализация не подлежит защите авторским правом. В данном случае Google утверждает, что никак иначе реализовать определенные интерфейсы – с точностью до имен методов, – было нельзя. Правда, один из судей скептически поинтересовался, как же Apple смогла создать свою мобильную ОС, не копируя код Oracle?

Более благосклонно были приняты доводы, что использование части кода произошло в рамках fair use.

Кроме того, Google настаивает, что декларации не должны вообще защищаться авторским правом, оставляя такую защиту только для имплементации.

Юристы Oracle указали на то, что в данном случае нельзя говорить о слиянии идеи и реализации, не подходит также и другая концепция под названием Scènes à faire – в соответствии с ней не подлежат защите определенные элементы реализации, без которых идея не может быть реализована вообще. В суде привели пример с меню – само меню может быть защищено авторским правом, но разделение его на закуски, горячее и напитки не защищается. Кроме того, Oracle настаивает на том, что вся индустрия разработки программного обеспечения базируется и развивается благодаря защите авторских прав и лицензирования этих прав.

В слушаниях также принял участие Генеральный поверенный администрации, который выступает как друг суда, но поддерживает позицию Oracle. Кстати, если помните, он уже обращался к суду с призывом отклонить апелляцию.

Судьи довольно подробно изучали также вопросы влияния их решения на рынок ПО – поскольку в суд обратились с отдельным письмом 83 авторитетных разработчика, утверждая, что реимплементация стандартных интерфейсов языка является основой развития индустрии ПО и фактически её запрет разрушит индустрию.

По результатам слушания суд принял апелляцию Google на рассмотрение – что, впрочем, ничего не говорит о возможном результате. Нынешний состав Верховного Суда скорее республиканский – то есть потенциально склоняющийся скорее к защите авторских прав и поддержке Oracle. Как я уже писал, если мнения судей разделятся, апелляция удовлетворена не будет и Google может попробовать добиться повторного слушания полным составом – хотя не факт, что это удастся. При этом, как вскользь заметил юрист Google «Oracle… effectively wants prisoners» – и это действительно метко замечено, поскольку даже без учета последующих прецедентов разрушительный эффект решения в пользу Oracle может быть велик. Как несколько раз отмечал один из судей – «sky will fall».

Сражение за Java

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