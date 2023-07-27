Енергоспоживання дата-центрів у США досягло 2,1 ГВт за 90 днів у зв'язку з бумом ШІ

27 июля 2023 г., 16:35

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Американський транснаціональний інвестиційний банк TD Cowen, що спеціалізується на наданні фінансових послуг, опублікував звіт щодо центрів обробки даних, в якому йдеться про те, що ринок США очікує рекордний рік у зв'язку з потребами в штучному інтелекті.



За даними TD Cowen, за останні 90 днів було підписано договори з оренди центрів обробки даних на потужність близько 2,1 ГВт, що зумовлено потребами штучного інтелекту.



В рамках цього дослідження було з'ясовано, що за останні три місяці Google підписала угоду на 600 МВт у Техасі, Microsoft – на 420 МВт у Лісбурзі (штат Вірджинія), 360 МВт у Далласі та 300 МВт у Чикаго.



На думку групи, якщо розглядати останні 90 днів у перспективі, то обсяг ринку центрів обробки даних у США, побудованих сторонніми компаніями, нині становить ~10 ГВт.



"Крім того, наші перевірки показують, що на ринку існує кілька вимог гіпермасштабованих ЦОДів потужністю +500 МВт, а також як мінімум одна вимога уряду США потужністю +500 МВт", - стверджують аналітики TD Cowen. Один із великих приватних операторів ЦОД повідомив інвестиційному банку, що його черга кваліфікованого лізингу становить +1 ГВт проти ~500 МВт лише 90 днів тому, що свідчить про швидкість появи на ринку нових вимог до ШІ.



Гіпермасштабовані компанії також почали заздалегідь орендувати потужності за 24-36 місяців до здачі об'єкта, порівняно з 12-18-місячним періодом, який спостерігався минулого року. Ті, у кого потужності будуть введені в експлуатацію менш як за 24 місяці, тепер можуть встановлювати премію.



"На нашу думку, це відображає дефіцит потужностей ЦОД, що зростає, оскільки гіпермасштабовані компанії прагнуть забезпечити собі доступ до майбутніх обчислень, - вважають у TD Cowen. Це також призвело до того, що підприємства, конкуруючи з гіпермасштабованими компаніями за обмежений простір, попередньо орендують потужності на термін до шести місяців раніше здавання об'єкта.



У 2022 році ринок оренди вже був відносно напруженим, але у 2023 він різко посилився. Оскільки робочі навантаження AI менш чутливі до затримок, вони можуть бути розміщені практично у будь-якій точці країни. TD Cowen зазначає, що Nvidia хотіла розмістити 50 МВт у Хіллсборо, але, коли зрозуміла, що це неможливо, повідомила операторам, що піде куди завгодно.



2022 року ціни на оренду зросли через збільшення вартості будівництва ЦОДів. Зараз вони вищі просто через обмежену пропозицію та високий попит.



Ланцюжки постачання також продовжуватимуть страждати. За даними банку, один з операторів нещодавно розмістив замовлення на генератори Caterpillar потужністю 3 МВт, термін постачання яких склав 130 тижнів (~2,5 роки), аналогічний і термін постачання трансформаторів.



Величезна хвиля замовлень на оренду ЦОД, підписаних останні кілька місяців, ще не вилилася в замовлення на обладнання. Тому коли вони надійдуть, очікується, що терміни виконання замовлень збільшаться.



"Ми вважаємо, що зростання кількості угод з оренди ЦОД подає надію як Equinix, так і Digital Realty (Digital), хоча і різною мірою", - продовжує TD Cowen.



На думку банку, у середньостроковій перспективі Equinix виграє від нарощування робочих навантажень, пов'язаних з обчисленнями. Що стосується Digital, то її вища в порівнянні з ринком ціна обмежить деякі її переваги, проте TD Cowen очікує, що вона досягне успіху внаслідок оренди вже наявних центрів обробки даних, а також ділянок, що залишилися в процесі розробки.

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