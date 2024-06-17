Splunk: компанії зі списку Global 2000 втрачають 400 млрд дол. від простоїв ІТ-систем

17 июня 2024 г., 16:47

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Компанія Splunk проаналізувала фінансові та нефінансові наслідки незапланованих простоїв (downtime), опитавши 2 000 керівників найбільших компаній світу - Global 2000.



У звіті компанії The Hidden Costs of Downtime зазначається, що прямі витрати від простою включають втрачений дохід, регуляторні штрафи, пені та оплату понаднормової праці. Існують також приховані витрати, пов'язані з довірою клієнтів.



Незаплановані простої коштують компаніям зі списку Global 2000 вражаючих 400 мільярдів доларів щороку, що становить близько 9% їхнього прибутку. Сукупні прямі та приховані витрати від простоїв впливають на багато аспектів бізнесу. Втрата доходу, найвагоміша стаття витрат, в середньому становить 4 мільйони доларів на рік, а період відновлення становить 75 днів. Регуляторні штрафи в середньому складають 2 мільйони доларів на рік, а штрафи за невиконання угод про рівень обслуговування - 16 мільйонів доларів на рік.



Простої також впливають на акції: цінні папери втрачають у вартості в середньому 9% після повідомлення про перебої і необхідно приблизно 79 днів, щоб відновитися. Кібератаки, особливо програми-вимагачі, ще більше напружують бюджети. Майже 67% фінансових директорів радять своїм керівникам платити викупи. Це коштує компаніям до 19 мільйонів доларів щороку у середньому. Крім того, простої перешкоджають інноваціям: 74% керівників технологічних відділів повідомляють про затримку запуску продуктів, а 64% - про стагнацію продуктивності розробників.



Більше половини (56%) інцидентів простоїв пов'язані з проблемами безпеки, такими як фішингові атаки, тоді як 44% виникають через проблеми з додатками або інфраструктурою, такі як збої в роботі програмного забезпечення. Людська помилка є основною причиною в обох сценаріях. Рідкісні інциденти, такі як вразливості "нульового дня", складніше виявити через їхню складність та відсутність стандартних процесів.



Час простою системи, незважаючи на загальну високу доступність, збільшується. Типова компанія зі списку Global 2000 стикається в середньому з 466 годинами простою, пов'язаного з кібербезпекою, і 456 годинами простою додатків або інфраструктури щороку.



Людські помилки, такі як неправильна конфігурація програмного забезпечення або інфраструктури, часто призводять до проблем з продуктивністю або порушень безпеки. Виявлення таких помилок займає від 17 до 18 годин, а відновлення - від 67 до 76 годин. Майже половина респондентів назвали програмні збої найчастішою причиною перебоїв у роботі, а 34% - збої в роботі обладнання.



Тож що відрізняє одні компанії від інших при пом'якшенні наслідків простою та відновленні після нього? Splunk називає їх "лідерами стійкості". Ці компанії на 28% швидше відновлюються після простою додатків та інфраструктури і на 23% швидше після інцидентів кібербезпеки. Вони мають на 245 годин менше часу простою додатків і на 224 години менше часу простою системи безпеки щороку.



Лідери стійкості найменше страждають від прихованих витрат, більшість з них повідомляють про відсутність або лише помірні наслідки. Вони часто використовують генеративні інструменти штучного інтелекту. Вони витрачають значно більше на інфраструктурні потужності, кіберстрахування, резервне копіювання, інструменти кібербезпеки та інструменти спостереження. Вони часто вважають свої поточні витрати на інструменти недостатніми, демонструючи глибоке усвідомлення ширшого впливу простоїв на бізнес.



Крім того, лідери стійкості надають пріоритет управлінню даними та комбінуванню інструментів, що допомагає їм створювати більш просунуті стратегії безпеки та моніторингу. Вони розуміють фінансові наслідки простоїв і роблять розумні інвестиції, щоб уникнути їх. Ці компанії слугують прикладом для інших, демонструючи, що стратегічне інвестування та проактивність можуть значно скоротити час простою та пов'язані з ним витрати.

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