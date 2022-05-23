Співзасновник AB Games запустив компанію-виробника дронів

23 мая 2022 г., 10:49

Співзасновник AB Games Антін Большаков опублікував пост у Linkedin, у якому анонсував запуск нової компанії UAV Defense Robotics, яка зосередиться на розробці дронів для військових України.



Як повідомляє DOU, зараз стартап працює над трьома моделями дронів - розвідник, вантажний (бойовий) та дрон-камікадзе. Собівартість бойового дрона повинна скласти приблизно 150 тис грн., камікадзе може коштувать близько 15 тіс грн.



Одна з головних задач проєкту, як повідомляється, при розробці дрона-розвідника - створити пристрій для патрулювання заданої місцевості з максимальною автоматизацією польотів та керування апаратом на повному автопілоті.



Розробники вже збирають прототипи та тестують їх із загонами ЗСУ Харкова. Виробництво пристроїв планують запустити у Києві.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист