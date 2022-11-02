SpaceX запустила найпотужнішу в світі ракету Falcon Heavy

2 ноября 2022 г., 12:25

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Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX, яка складається з трьох модифікованих прискорювачів першого ступеня Falcon 9, з'єднаних разом, стартувала вчора з майданчика 39А Космічного центру НАСА ім. Кеннеді о 9:41 ранку за східним часом в умовах густого туману.



Ракета-носій Heavy доставила на геостаціонарну орбіту кілька засекречених вантажів для Космічних сил США в рамках місії USSF-44.



USSF-44 - це четвертий запуск ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX і перший з червня 2019 року. Як пише видання Space.com, така низька частота польотів різко контрастує з «робочою конячкою» компанії Falcon 9, яка в цьому році в середньому літала більше одного разу на тиждень. І хоча в переважній більшості цих запусків Falcon 9 використовувалися попередньо обкатані прискорювачі, Falcon Heavy стартувала з трьома абсолютно новими першими ступенями.



У минулих місіях Falcon Heavy також були спроби посадки центрального прискорювача на один з автоматичних безпілотних кораблів SpaceX в Атлантичному океані. Однак масові та орбітальні вимоги до корисного навантаження USSF-44 змусили відмовитися від посадки і подальшого використання основного прискорювача для цієї місії, щоб виділити максимум палива для прямого виведення на геостаціонарну орбіту, приблизно на висоті 35,4 тис км над поверхнею Землі.



Через вісім хвилин після запуску два бічних прискорювача Falcon Heavy виконали одночасне приземлення. Через 10 секунд дует успішно приземлився на посадочні майданчики SpaceX 1 та 2 на космодромі на мисі Канаверал, що знаходиться по сусідству з КБМ.



Дебют Falcon Heavy в лютому 2018 року став відомим завдяки запуску в міжпланетний простір вишнево-червоного Tesla Roadster з манекеном на ім'я Старман, пристебнутим до водійського сидіння. Falcon Heavy здійснила ще один політ у квітні 2019 року, коли запустила великий супутник Arabsat-6A, а потім ще раз у червні 2019 року для місії під назвою STP-2 для американських військових.

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