SpaceX виграла контракт Пентагону на супутникові послуги для України

2 июня 2023 г., 8:25

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Як пише Reuters, компанія Starlink отримала контракт з Міністерством оборони США на закупівлю супутникових послуг для України.





«Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів над тим, щоб забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, яких вона потребує. Супутниковий зв’язок є життєво важливим рівнем у загальній мережі зв’язку України, і міністерство укладає контракт зі Starlink на надання послуг такого типу», - йдеться в заяві Пентагону.





Starlink використовується українськими військами в різних сферах, в тому числі для забезпечення зв’язку на полі бою.





SpaceX шляхом приватних пожертвувань і за окремим контрактом з американським агентством з іноземної допомоги надає українцям і військовим інтернет-сервіс Starlink - швидкозростаючу мережу з більш ніж 4 000 супутників на низькій навколоземній орбіті - з початку війни у 2022 році.





Контракт з Пентагоном є благом для SpaceX після того, як у жовтні генеральний директор компанії Ілон Маск заявив, що вона не може дозволити собі нескінченно фінансувати Starlink в Україні, підтримка якого, за його словами, коштує 20 мільйонів доларів на місяць.





Росія намагалася відключити і заглушити інтернет-сервіси в Україні, включаючи спроби заблокувати Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цим атакам, зміцнивши програмне забезпечення сервісу.





Пентагон не розголошує умови контракту, про який агентство Bloomberg повідомило в четвер, «з міркувань операційної безпеки і через критичний характер цих систем».

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