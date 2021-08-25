SpaceX уже поставила 100 тыс терминалов Starlink

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Илон Маск, что компания SpaceX на данный момент поставила уже 100 тыс терминалов Starlink и в настоящее время уже оперирует в 14 странах.
Как сообщает CNBC, в конце июля по заявлению компании ее интернет-сервисом пользовалось около 90 тыс клиентов.
SpaceX развернула бета-версию интернет-сервиса Starlink в конце 2020 года, запустив программу, которая позволила некоторым клиентам опробовать услугу за 99 долларов в месяц, не включая предварительные расходы на доставку, налоги, установку и оборудование (около 500 долл.).
Совсем недавно SpaceX заявила, что планирует расширить предложение Starlink на использование в авиаперелетах, а также на морских судах.
Президент SpaceX и главный операционный директор Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) объявила в феврале 2020 года, что компания, скорее всего, выделит свой спутниковый бизнес Starlink и проведет IPO для этого подразделения в ближайшие годы.
Как отмечают наблюдатели проект Starlink уже требует заметных капиталовложений. В 2018 году Шотвелл отмечала, что строительство сети обойдется SpaceX, как мимнимум в 10 млрд долл.
На прошлой неделе федеральные заявки показали, что SpaceX намеревается использовать свою ракету Starship в качестве основного транспортного средства для доставки спутников Starlink Gen2 на орбиту. Компания уже запустила 1740 спутников в рамках Starlink и намерена запустить суммарно их около 30 тыс.
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