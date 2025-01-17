SpaceX у сьоме запустила Starship - вдалося повернути носій, але було втрачено сам корабель

17 января 2025 г., 13:22

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Як повідомляє Space.com компанія SpaceX 16 січня провела сьомий тестовий запуск Starship зі своєї бази Starbase у Південному Техасі о 22:37 за Гринвічем.

Як зазначається, однією з цілей цього амбітного випробувального польоту було повернення гігантського прискорювача першого ступеня Starship, відомого як Super Heavy, до стартової вежі. Вперше SpaceX зробила це під час польоту Starship Flight 5 у жовтні - і зробила це знову.

Ракета-носій з 33 двигунами м'яко опустилася в обійми вежі приблизно через сім хвилин після старту, яку SpaceX має намір використовувати як для надважких ракет, так і для розгінного блоку Starship висотою 52 метри.

Але сьогодні не все пішло за планом. SpaceX втратила зв'язок з кораблем приблизно через 8,5 хвилин польоту.

Всі шість двигунів Raptor спрацювали під час виведення ступені на орбіту, «але коли ми наближалися до кінця виведення на орбіту, ми побачили, що двигуни вимикаються на телеметрії, і з тих пір ми втратили зв'язок з кораблем», - сказав Ден Хуот (Dan Huot), представник команди зв'язку SpaceX, під час веб-трансляції запуску.

Starship мав пролетіти більшу частину шляху навколо світу, а потім м'яко впасти в Індійському океані біля західного узбережжя Австралії приблизно через 66 хвилин після зльоту, як це було під час трьох попередніх запусків.

Сьомий запуск також мав принести щось нове для програми - приблизно через 17,5 хвилин після старту розгінний блок мав вивести на орбіту 10 макетів супутників, схожих за розміром і вагою на версію наступного покоління апаратів Starlink. Однак цього не сталося.

Як зазначили у компанії, запущений розгінний блок був новою ітерацією, яка мала низку модернізацій і модифікацій. «Передні закрилки корабля були зменшені в розмірах і зміщені в бік носової частини корабля і подалі від теплового екрану, що значно зменшило їх вплив на нагрівання при вході в атмосферу, спростивши при цьому основні механізми і захисну плитку, - зазначили у SpaceX в описі місії. - Модифікації силової установки, включаючи збільшення об'єму палива на 25%, вакуумну оболонку паливопроводів, нову систему подачі палива для вакуумних двигунів Raptor, а також вдосконалений модуль авіоніки силової установки, що керує клапанами і зчитує дані з датчиків, - все це підвищує продуктивність ракети і дає їй можливість здійснювати більш тривалі польоти».

За даними SpaceX, ці модифікації додали близько 6,5 футів до довжини ракети.

У Super Heavy вперше було використано старе обладнання - двигун Raptor, який також літав на рейсі 5.

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