SpaceX провела успішний запуск свого ракетоносія Starship

14 октября 2024 г., 13:28

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Як повідомляє Space.com, 13 жовтня 2024 року компанія SpaceX успішно здійснила п'ятий запуск свого найпотужнішого ракетоносія Starship з космодрому Starbase у штаті Техас, США.

Ця місія, відома як Flight 5, мала на меті не лише запустити космічний корабель Starship, довжиною 122 м, у небо, але й повернути його перший ступінь, Super Heavy, назад на стартовий майданчик, використовуючи спеціальну систему для захоплення.

Приблизно через сім хвилин після старту, перший ступінь Super Heavy успішно приземлився точно на платформу, де його вправно захопила система Mechazilla.

Як зазначається, це стало справжнім тріумфом для команди SpaceX, адже вперше в історії вдалося здійснити контрольоване повернення ракети-носія такого розміру після запуску.

Окрім успішного захоплення повернутого після запуску Super Heavy, SpaceX також мав амбітний план відправити Starship у космос і здійснити її контрольоване повернення з приземленням в Індійському океані. Ця частина місії мала відбутися приблизно через 65 хвилин після старту. Однак, під час спроби приземлення, космічний корабель Starship, на жаль, вибухнув. Попри це, команда SpaceX залишилася оптимістичною та зосередженою на подальшому вдосконаленні технології.

Повідомляється, що однією з ключових модернізацій Starship перед польотом стала повна переробка його теплозахисного екрану: техніки SpaceX витратили понад 12 000 годин на заміну всієї системи теплозахисту плитками нового покоління, резервним абразивним шаром і додатковим захистом між конструкціями закрилків

Starship розробляється як універсальний космічний корабель для здійснення місій на Місяць і Марс. Більше того, NASA обрала Starship для здійснення першої пілотованої висадки на Місяць в рамках програми Artemis, яка запланована на вересень 2026 року.

Запуск Flight 5 відбувся після кількох затримок, пов'язаних з необхідністю отримання відповідних дозволів від Федерального управління цивільної авіації США (FAA). SpaceX висловила певне незадоволення цими затримками, зазначивши, що процес отримання ліцензій і погоджень займає більше часу, ніж сама розробка і будівництво ракети-носія.

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