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SpaceX провела 61-й запуск на орбіту у 2023 році, що вже відповідає тогорічному рекорду

4 сентября 2023 г., 9:35
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Як повідомляє Spасe.com, у суботу після дводенної затримки SpaceX запустила на орбіту новий вдосконалений набір військових супутників для Космічних сил США і одночасно побила свій власний рекорд.
 
Ракета Falcon 9 з 13 космічними апаратами злетіла над каліфорнійською базою Космічних сил у Ванденберзі, туди ж повернувся її перший ступінь.
 
Це був 13-й політ для цієї конкретної ракети-носія і 222-е повернення ракети орбітального класу компанією SpaceX загалом.
 
«Цей запуск знаменує собою 61-й запуск SpaceX у 2023 році, що відповідає торішному річному рекорду, і до кінця цього року залишилося ще чотири місяці», - відмітив у прямому ефірі інженер з надійності авіоніки SpaceX Захарі Луппен (Zachary Luppen).
 
Суботній запуск SpaceX став другим на підтримку Proliferated Warfighter Space Architecture (PWSA) - «нової багаторівневої мережі супутників на низькій навколоземній орбіті і допоміжних елементів, які забезпечать глобальний військовий зв’язок і можливості попередження, індикації та відстеження ракет».
 
Ці перші дві місії націлені на створення демонстраційного сузір’я, яке складатиметься з 28 супутників. Більшість з них є апаратами зв’язку, але деякі призначені для виявлення ракет.
 

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