Сотні західних електроних компонентів використовуються у російських системах озброєння

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У військовій техніці, яку використовують російські сили в Україні, були виявлені заборонені чіпи від європейських і американських компаній. З цього приводу Королівський інститут об'єднаних служб (RUSI) опублікував звіт, в якому деталізує обмеження європейських та американських технологій щодо російської зброї в Україні.

У звіті було зазначені 318 компонентів від 57 американських компаній, більшість із яких від Analog Devices і Texas Instruments.

Загалом 81 компонент, знайдений у російських системах озброєння, класифікується як товари подвійного призначення з відповідними номерами класифікації експортного контролю (Export Control Classification Number, ECCN) від Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

У доповіді закликають уряди та компанії перервати цей «кремнієвий рятівний канат» для виробництва нових систем зброї, але попереджають про непередбачені геополітичні наслідки.

У ній відмічається, що військова міць Росії підтримувалася “кремнієвим рятівним канатом”, тим, який пролягає від США через Великобританію, Нідерланди, Німеччину, Швейцарію та Францію до Тайваню, Південної Кореї та Японії. Без цього рятувального каната російські військові будуть змушені використовувати все більш застарілу технологію, не маючи засобів для забезпечення точності та ефективності на полі бою, — кажуть дослідники. — Це може привести до того, що Росія стане все більш залежною від Китаю або його озброєнь. Критичне питання, яке ставить перед західними політиками цей звіт, полягає в тому, чи потрібно перерізати цей “канат” і чи готові держави використовувати можливості, які створює його розрив.

«Багато країн залежали від Росії як постачальника зброї. Забезпечення цієї зброї залишається критично важливим для їхньої національної безпеки. Для таких країн втрата доступу до російського обладнання становить загрозу безпеці. Це може спонукати країни в такому положенні сприяти ухиленню від санкцій», – зауважують експерти.

Як альтернатива, оскільки небагато країн у такому положенні мають великі мікроелектронні промисловості, це може стати каталізатором для зміни їхніх постачальників. Це відкриває можливості для Західного альянсу, якщо він зможе надати цим державам конструктивні пропозиції, уникаючи при цьому експлуататорського підходу до іноземних військових продажів. Це також може значно зіпсувати відносини з кількома могутніми країнами, якщо не надійде конструктивних пропозицій, а санкції Заходу підривають національну безпеку.

Набір даних, отриманий RUSI, охоплює 27 систем озброєнь, платформ, радіостанцій і одиниць обладнання, захоплених або використаних в Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року до кінця червня.

Ці системи включають кілька ударних засобів великої дальності, таких як квазібалістична ракета 9M720 «Іскандер-М», а також тактичні бойові платформи, такі як система протиповітряної оборони 9K331M Tor-M2 і різноманітні БПЛА, системи радіозв'язку та супутникового зв'язку, такі як тактична радіостанція Р-168 Акведук, а також засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіотехнічної розвідки (SIGINT).

Наприклад, батарея реактивної системи залпового вогню Tornado-S використовує програмовану вентильну матрицю (FPGA) виробництва Altera з високошвидкісними SRAM від Cypress Semiconductor. FPGA від Xilinx також були знайдені у військових системах. Проте Intel, AMD та Infineon припинили доставку деталей до росії після вторгнення в Україну.

Багато контрольованих компонентів було виявлено в найбільш важливих системах російського озброєння, таких як 300-мм ракета 9М549 із керуванням ГЛОНАСС, протикорабельна ракета Х-59 і система РЕБ Р-330БМВ. Ракети 9M549 і Х-59 містили модулі флеш-пам'яті та SRAM, які контролюються ECCN.

Система Р-330БМВ містила різноманітні компоненти, контрольовані ECCN, включаючи FPGA, CPLD, мікропроцесори, цифрові сигнальні процесори та аналого-цифрові перетворювачі. Інші товари з ECCN включали голландські напівпровідники в крилатій ракеті повітряного базування Х-101 і високопродуктивний чіп статичної оперативної пам’яті CMOS всередині крілилатої ракети наземного базування 9M727. П'ять окремих компонентів ECCN також були знайдені в системі “ТОРН-МДМ”, включаючи мікроконтролери західного виробництва та радіочастотні підсилювачі.

CML Microcircuits та Golledge Electronics з Сомерсет, Великобританія, також згадуються у звіті щодо кварцевих генераторів і схем синхронізації, а крім того - мікроконтролери та пристрої живлення голландських напівпровідникових компаній NXP і Nexperia відповідно.

У звіті висвітлюються проблеми глобального ланцюжка поставок товарних напівпровідників, а також відстеження поставок заборонених пристроїв.

Дослідники зазначають, що росія протягом багатьох років мала таємну програму придбання чутливих компонентів для своїх військових розробок. ФСБ співпрацювало з компаніями в Гонконгу, щоб постачати пристрої.

«Значна частина закупівель росією західної мікроелектроніки для військових цілей передбачала використання фальшивих сертифікатів кінцевих користувачів, підставних компаній і перевалку», — кажуть дослідники.

До того, як на початку цього року були введені санкції, деталі постачалися легально через дистриб’юторів. Однією з таких компаній-постачальників була Microchip. Але оскільки дії росії проти України суперечать її керівним цінностям та відповідно до експортного законодавства Microchip припинила поставки клієнтам у росії, білорусі та регіонах України, які перебувають під санкціями.

«Наші продукти мають багато можливих застосувань для клієнтів. Microchip продає такі продукти відповідно до чинного законодавства, включаючи експортний контроль і торговельні санкції, — йдеться у заяві компанії. — Наразі ми не можемо переглянути всі операції з продажу, пов’язані з продуктами, про які йде мова. Microchip піклується про підтримку цілісності ланцюжка поставок різними методами, включаючи перевірку своїх клієнтів на відповідність спискам обмежених сторін. Без доступу до конкретних пристроїв ми не можемо повідомити, чи є вони продуктами Microchip, і якщо продукти Microchip, то як вони опинилися в конкретному продукті чи програмі».

Також в u–blox заявили, що вони з 2018 року знають, що їх модулі були знайдені в російських військових безпілотниках. Але ці продукти були продані цивільному клієнту їхнім східноєвропейським дистриб’ютором у 2015 році, задовго до введення санкцій проти росії.

На вторгнення росії в Україну відреагувала також компанія Analog Devices. Відповідно до санкцій США та ЄС, вона припинила комерційну діяльність у росії та наказала всім своїм дистриб’юторам негайно зупинити поставки своєї продукції до росії. Будь-які поставки до росії після санкцій будуть прямим порушенням чітких інструкцій ADI.

Понад 50 унікальних компонентів від Texas Instruments було виявлено в кількох російських системах, включаючи цифрові сигнальні процесори, знайдені в різних обчислювальних і обробних модулях у ударній крилатій ракеті 9M727, трансивер CAN, знайдений в електронному детонаторі БПЛА «камікадзе» «Куб-БЛА», модулі управління живленням в безпілотнику-мішені Е95М і в БПЛА «Орлан-10», а також аудіокодеки і конвертери в ряді радіостанцій, які використовуються російською армією.

У той же час TI повідомила інформаційному агентству Reuters, що провела «поглиблений аналіз» і виявила, що 36 партій від компанії та шість від одного з її авторизованих дистриб’юторів, які прибули до росії наприкінці лютого та початку березня, були в дорозі до початку вторгнення.

На закінчення приведемо заяву NXP, в який йдеться про те, що компания призупинила всі поставки в росію та роботу з клієнтами в рф з кінця лютого, а в білорусі — з початку березня. Зараз вона припиняє свою діяльність у росії та продовжує повністю дотримуватися чинних заходів і санкцій.

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