SonicWall оновила лінійку продуктів мережевої безпеки для провайдерів та SMB

22 мая 2025 г., 13:25

0

Tweet

Компанія ASBIS, офіційний дистриб’ютор SonicWall, представляє нову лінійку рішень з кібербезпеки, розроблену спеціально для провайдерів керованих послуг (MSP), а також малого та середнього бізнесу (SMB), який вони обслуговують.

До оновленої лінійки входять: сучасні міжмережеві екрани Gen 8 із захистом від загроз на основі AI; єдина хмарна платформа SonicPlatform для централізованого управління; спільні керовані сервіси, що знижують навантаження на ІТ-команди.

Окремо представлено пакет керованих сервісів Managed Protection Service Suite (MPSS), який дозволяє MSP будь-якого масштабу надавати послуги з управління міжмережевими екранами. Усі рішення супроводжуються цілодобовою підтримкою експертів з центру мережевих операцій SonicSentry (NOC).

Брандмауери Gen 8 NSa 2800 і NSa 3800 – створені для сучасних ІТ-середовищ, ці пристрої нового покоління гарантують високу швидкість, надійність і захист від загроз з використанням штучного інтелекту.

SonicPlatform – єдина хмарна платформа для управління брандмауерами, сервісами та інтеграціями з рішеннями сторонніх розробників через зручний інтерфейс.

Managed Protection Service Suite (MPSS) – спільно керовані послуги безпеки з цілодобовою підтримкою, включно з оновленням ПЗ, оптимізацією брандмауерів і допомогою команди SonicSentry NOC.

Zero Trust Network Access (ZTNA) – безпечний доступ на основі політик, який замінює традиційні VPN.

SonicWall AI for Monitoring & Insight (SAMI) – автоматизація на базі AI для швидкого реагування на загрози і зниження числа помилкових спрацьовувань.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD