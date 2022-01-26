SoftwareONE и AWS договорились о стратегическом партнерстве

26 января 2022 г., 16:05

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Компания SoftwareONE объявила о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS), в рамках которого партнеры будут взаимодействовать для ускорения внедрения сервисов и решений AWS во всех ключевых отраслях, поддерживая совместные инвестиции в продвижение на рынке и расширение возможностей по предоставлению сервисных услуг. Финансовые условия и объем инвестиций не разглашаются.

Основываясь на прочных деловых отношениях, SoftwareONE и AWS заключили это долгосрочное соглашение, чтобы предоставить компаниям по всему миру весь спектр сервисов и решений AWS, которые позволят ускорить переход к облачным технологиям и модернизировать бизнес клиентов. В число ключевых направлений сотрудничества входят продвижение инструментов Simple for AWS от SoftwareONE, миграция предприятий на облачные решения AWS, а также адаптация и продвижение маркетплейса AWS в связке с платформой PyraCloud от SoftwareONE.

Компания SoftwareONE помогает своим пользователям управлять их ПО и используемыми облачными сервисами с помощью цифровой цепочки поставок ПО и сертифицированных сервисов и платформ по оптимизации использования облачных технологий (FinOps Certified). Благодаря доступу к тысячам независимых разработчиков ПО (ISV), сосредоточенных в экосистеме SoftwareONE, клиенты могут использовать эффект масштаба для повышения ценности сервиса AWS Estate. В то же время, клиентам представится возможность оптимизировать текущие затраты на облачные сервисы от AWS и улучшить качество управления ими. Платформа PyraCloud от SoftwareONE – это единый цифровой интерфейс, предоставляющий пользователям возможность управлять расходами на ПО и облачные сервисы.

Благодаря инвестициям AWS, SoftwareONE продолжит эффективно развивать свой глобальный «Центр передовых облачных компетенций» c лучшими в своем классе и полностью сертифицированными AWS-ресурсами для поддержки и совершенствования пользовательского опыта. Кроме того, компания SoftwareONE обеспечит подготовку специалистов по облачным технологиям AWS в своем образовательном центре SoftwareONE Academy, привлекая экспертов из разных сфер деятельности. SoftwareONE Academy повысит качество образовательных программ AWS для расширения возможностей как в сфере продаж, так и в сфере технологий, с целью поддержки всего пути клиента и общего роста практики AWS.

SoftwareONE является лидирующим консалтинговым партнером AWS, который недавно приобрел компанию HeleCloud – стратегического консалтингового партнера AWS и поставщика управляемых услуг. SoftwareONE обладает компетенциями по миграции в облачные сервисы, решениям SAP, DevOps, поставке услуг, работе с государственным сектором, партнерской программе AWS Well-Architected, поддержке конечных пользователей и спектру решений от Microsoft.

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