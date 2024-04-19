SoftServe підвищує продуктивність розробників за допомогою генеративного ШІ

19 апреля 2024 г., 13:35

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Найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг, розпочинає інтеграцію інструментів ШІ в роботу команд на клієнтських проєктах. Після проведення масштабного внутрішнього дослідження, яке показало можливість генеративного штучного інтелекту підвищувати продуктивність розробницьких команд до 45% та пришвидшувати час розробки проєктів на 30%, інструменти GenAI впроваджують в роботу працівників компанії.

Станом на зараз, технологію GenAI в SoftServe використовують команди на дев’яти пілотних проєктах для клієнтів, зокрема для бізнесів з фінансового сектору, промислового виробництва, ритейлу та інших галузей. До нового підходу роботи, команди готувались протягом 1-2 тижнів, для них проводили спеціальні тренінги з користування інструментами GenAI. Тренінги включали аналіз командних процесів, завдань та спеціалізований підбір промптів (запитів до AI) для забезпечення найкращих результатів. Перші результати демонструють позитивну динаміку. Час розробки ПЗ на проєктах вдалось скоротити на 20%, Quality Control – на 25%, Test Automation – на 20%, створення технічної документації – на 17%.

Серед інструментів, які використовують команди: GitHub Copilot, CodeWhisperer та Duet AI для програмування, ChatGPT, Microsoft Copilot 365 для роботи з текстом, а також NEO Platform, корпоративну вебплатформу на основі ШІ.

В компанії також розпочали розробку GenAI помічників для окремих спеціалізацій – архітектура, бізнес-аналіз та тестування. Помічники можуть автоматизувати цілі кластери процесів, які стосуються того чи іншого напрямку. Прикладом такого рішення є помічник для архітекторів ПЗ. GenAI асистент допомагає працювати з документацією та стратегуванням проєктів, здатен автоматизовувати та вдосконалювати ці процеси – уточнює важливі проєктні вимоги, генерує архітектурні рішення, декомпозує роботу, та будує план дій. Інструмент використовує кастомізований GPT та навчений на найкращих практиках індустрії архітектурного дизайну. Таким чином, продуктивність архітекторів у процесі створенні документації підвищується до 30% в середньому.

До кінця року в компанії планують масштабувати використання генеративного ШІ до сотні клієнтських проєктів, на яких працюватимуть понад 1000 фахівців. Водночас продовжують дослідження нових інструментів та форматів взаємодії із ШІ для подальшої максимізації продуктивності розробницьких команд.

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