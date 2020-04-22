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Softprom организует масштабный ИТ-форум в виртуальном пространстве

22 апреля 2020 г., 17:35
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Softprom организует масштабный ИТ-форум в виртуальном пространстве

Компания Softprom объявила о проведении виртуального форума 3D SOFTPROMotion: «Аватар IT Forum & Fair». Мероприятие состоится 13 и 14 мая.

В рамках 3D SOFTPROMotion, ожидается:

  • Свыше сорока 3D виртуальных стендов ИТ-вендоров из пяти направлений. На каждом стенде можно будет подключиться и пообщаться с представителем компании голосом или в чате. Будет реализовано и общение группы, то есть можно прийти со своим коллегой и провести встречу с вендором в 3D-измерении. Ну и, конечно, материалы – видео брошюры, презентации, контакты.
  • В виртуальном Auditorium пройдут Live Streaming дискуссии. Параллельно будут идти четыре потока с прямым подключением спикеров из 12 стран. Ожидается более 70 выступлений.
  • На «Аватар IT Forum & Fair» Вы сможете встретить знакомых из мира ИТ, наладить общение с новыми (будет реализован функционал обмен визитками, возможность созвониться).

Механика действа напоминает компьютерные игры, только для бизнес-целей. Выбираете свой аватар, подписываете реальным именем и готово – вы на 3DSOFTPROMotion. Там вы увидите много других аватаров, которые ходят, знакомятся, общаются, участвуют в Live Stream дискуссиях. Это реальные участники. Кликнув на любой аватар, вы сможете увидеть имя и фото человека, запросить обмен визитками, и даже созвониться и поговорить.

К участию в 3DSOFTPROMotion приглашаются представители компаний пользователей ИТ, интеграторов и вендоров, журналисты. Как и на традиционной конференции в рамках виртуального форума можно будет узнать о новых технологиях, услышать от заказчиков реальные кейсы внедрений, пообщаться с новыми людьми и завести полезные знакомства.

Softprom организует масштабный ИТ-форум в виртуальном пространстве

«Мы делаем все, чтобы не прекращать встречаться, общаться независимо от карантинных ограничений и текущего месторасположения. Подобное событие состоится впервые, мы ожидаем более 2000 участников из 12 стран. Будут представлены свыше 30 вендоров по пяти ключевым направлениям – "ИТ Безопасность", "ИТ Инфраструктура", "Видео Безопасность", "Облачные сервисы", САПР и "Автоматизация". Мы будем рады встретиться с вами на 3D SOFTPROMotion!» – сообщил Павел Жданович, директор группы компаний Softprom.


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