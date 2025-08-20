SoftBank вкладає 2 млрд дол. в Intel, а уряд США начебто планує придбати 10% акцій компанії

20 августа 2025 г., 9:35

Японський конгломерат SoftBank оголосив про інвестицію у розмірі 2 млрд дол. в Intel, придбавши близько 2% акцій компанії. Ця новина стала значною підтримкою для виробника, який бореться з проблемами, і вона з'явилася на тлі повідомлень про можливу купівлю урядом США 10% акцій компанії.





Акції Intel зросли приблизно на 6% на розширених торгах після оголошення про угоду.





Ця інвестиція робить SoftBank п'ятим найбільшим акціонером Intel і є голосом за довіру до компанії, яка втратила 60% своєї вартості минулого року, оскільки не змогла закріпитися на ринку штучного інтелекту, де домінує Nvidia.





За словами голови ради директорів і виконавчого директора SoftBank Масайоші Сона (Masayoshi Son), ця стратегічна інвестиція відображає віру в те, що виробництво передових напівпровідників у США буде розширюватися, і Intel відіграватиме в цьому ключову роль. Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) заявив, що цінує довіру, виявлену цією інвестицією.





Водночас повідомляється адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість придбання 10% акцій Intel. Ця угода, вартість якої може сягнути 10.4 млрд дол., зробить уряд найбільшим акціонером. Як повідомляється, уряд США може конвертувати частину або всі гранти, надані Intel згідно з Законом про чипи (CHIPS Act), в акціонерний капітал. Наразі Intel вже отримала від уряду 10.9 млрд доларів у вигляді грантів на підтримку внутрішніх інвестицій та виробництва напівпровідників для потреб національної безпеки.





Повідомлення про потенційну державну інвестицію раніше вже призводили до зростання акцій Intel майже на 9%. Однак, після появи інформації про можливий обмін грантів на акції, ціна впала на понад 3%, перш ніж знову відновитися завдяки інвестиції від SoftBank. Ці події підкреслюють, що попри значні витрати на розбудову виробництва, Intel досі не забезпечила собі великого клієнта і залежить від зовнішньої підтримки.





Ситуація з Intel стала пріоритетом у Вашингтоні, оскільки це єдина американська компанія, здатна виробляти найсучасніші чипи. За повідомленнями, Ліп-Бу Тан, який очолив компанію в березні 2025 року, нещодавно зустрічався з Дональдом Трампом у Білому домі, де обговорював стратегічне майбутнє компанії.

