SoftBank поглинає виробника Arm-чипів Ampere Computing за 6,5 млрд дол.

20 марта 2025 г., 15:35

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SoftBank Group офіційно повідомила, що придбає чипмейкера Ampere Computing в рамках угоди, яка оцінюється в 6,5 млрд дол.

Згідно із заявою, компанія очікує, що угода буде завершена у другій половині року. Oracle та Carlyle Group, два основні акціонери Ampere, погодилися продати свої частки в компанії.

Ampere працюватиме як незалежна дочірня компанія SoftBank. Її штаб-квартира і надалі базуватиметься у Санта-Кларі (шт. Каліфорнія).

Нагадаємо, що у січні Bloomberg, посилаючись на свої джерела, повідомляв, що Arm Holdings та її мажоритарний акціонер SoftBank Group розглядали можливість придбання Ampere Computing. Тоді повідомлялося, що цей розробник чипів на базі архітектури Arm, привернув увагу з боку британської компанії, оскільки остання вивчає стратегічні можливості для розвитку.

Ampere була заснована у 2017 р. Рене Джеймс (Renee J. James), яка до того пропрацювала майже 28 років у компанії Intel, займаючи різні керівні пости.

Найпотужнішим чипом розробника є AmpereOne M, поставки якого розпочалися лише в грудні. Процесор має до 192 ядер і більшу пропускну здатність пам'яті, ніж його попередники. Компанія також працює над ще потужнішим процесором під назвою Aurora, який матиме до 512 ядер.

Голова та головний виконавчий директор SoftBank Масайоші Сон (Masayoshi Son) заявив, що купує Ampere, в якій працює близько 1 000 інженерів-напівпровідників, тому що майбутнє «штучного суперінтелекту» вимагає проривних обчислювальних потужностей.«Досвід Ampere в області напівпровідників і високопродуктивних обчислень допоможе прискорити реалізацію цього бачення і поглибить нашу прихильність до інновацій в області АІ», - зазничив він.

Необхідно зазначити, що у липні минулого року SoftBank уклала угоду про придбання іншого виробника мікросхем Graphcore. Ця компанія, як і Arm базується у Великобританії і створила спеціалізований АІ-процесор Bow IP.

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