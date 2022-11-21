 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

SoftBank, NEC, Kioxia, NТТ, Sony, Toyota об'єдналися у проєкті Rapidus для створення виробництва напівпровідників

21 ноября 2022 г., 13:25
0 
 

У той час як технологічна війна між США і Китаєм посилюється, Японія помітила можливість створити життєздатну альтернативу для виробництва напівпровідників - не в останню чергу для того, щоб у її власних фірм побутової електроніки не закінчилися мікросхеми пам'яті.

Зараз вісім найбільших японських технологічних фірм і автовиробників, в тому числі Kioxia, NEC, NTT, SoftBank, Sony і Toyota, об'єднуються в консорціум для запуску сучасного виробництва мікросхем.

Проєкт Rapidus, як він буде називатися, націлений на розробку і масове виробництво наступного покоління напівпровідників до 2027 року.

Японський уряд заявив в п'ятницю, що підтримає Rapidus та надасть 70 млрд ієн (близько 500 мільйонів доларів), приєднавшись до восьми технологічних корпорацій, щоб зменшити свою залежність від виробництва чіпів в інших країнах, таких як Тайвань. За даними міністерства промисловості Японії, кожна компанія-учасник інвестує в Rapidus приблизно 1 мільярд ієн (біля 7 мільйонів доларів), а MUFG Bank вкладе 300 мільйонів ієн.

«Напівпровідники будуть критично важливим компонентом для розвитку нових передових технологій, таких як штучний інтелект, цифрова промисловість і медичні технології, - заявив на прес-конференції міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Ясутоші Нісімура (Yasutoshi Nishimura). - Напівпровідники стають ще більш важливими з точки зору економічної безпеки через зростання геополітичних ризиків».

На початку листопада Японія оприлюднила свій план виділити 350 млрд ієн (2,38 млрд дол.) на будівництво спільного з США дослідницького центру з метою розробки 2-нанометрових передових чіпів. До складу цього проєкту увійде низка науково-дослідних інститутів та напівпровідникових компаній США, Японії та Європи, які співпрацюватимуть.

Як повідомляється, IBM також співпрацює з компанією Rapidus та передасть ліцензію на виробництво мікросхем з технологічними нормами до 2 нанометрів в Японії.

Японія раніше субсидувала глобальних напівпровідникових виробників, включаючи TSMC , Micron та Western Digital, для розширення їх фабрик в Японії.

У той час як світові конкуренти випереджають Японію в цій галузі, найновіші лінії з виробництва логічних напівпровідників в Японії призначені для виробництва 40-нм мікросхем, за даними ЗМІ.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  