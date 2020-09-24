24 сентября 2020 г., 15:15

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Минюст США выполняет указ президента Трампа. Помните, тот, поругавшись с Twitter, потребовал призвать интернет-компании к порядку и как-то ослабить законодательную защиту? Так вот Минюст подаёт в Конгресс поправки к закону о телекоммуникациях 1996 г., точнее, к разделу 230. Поправки предусматривают, что платформы будут защищены от ответственности за содержание пользовательского контента только в тех случаях, когда они действуют ответственно и из лучших побуждений. Защита от ответственности не должна, по мнению Минюста, распространяться на платформы, которые сознательно ею злоупотребляют, прибегают к ней для защиты от антимонопольных преследований или не предпринимают меры относительно контента, явно нарушающего законы.

Правда, вряд ли Конгресс за полтора месяца до президентских выборов соберется рассматривать новые поправки, тем более в сфере онлайн-платформ. Но в следующем году их принятие более чем вероятно. Особенно, если президентом будет человек, ведущий беспощадную борьбу с соцсетями и здравым смыслом.

Социальные сети хотят приструнить в США

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