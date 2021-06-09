Snowflake улучшит программируемость и управляемость Data Cloud

9 июня 2021 г., 16:25

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Snowflake объявила о расширении своего чрезвычайно популярного сервиса хранилища данных Data Cloud новыми возможностями, ориентированными на программируемость данных и управление ими.

Data Cloud работает в любом публичном облаке, включая AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, причём, клиенты платят только за то, что используют, вместо фиксированной абонентской платы.

Обновления, представленные на виртуальной встрече Snowflake Summit, включают приближающейся выход среды разработки Snowpark. Доступная пока в частной предварительной версии она позволяет писать на любом языке программирования код для выполнения рабочих нагрузок в Data Cloud.

Для работающих со Snowpark предусмотрена инициатива экспертной поддержки — Snowpark Accelerated Program. Кроме того, скоро разработчики смогут ознакомиться с новыми функциями Unstructured Data (управление неструктурированными данными) и с Java User-Defined Functions (позволяют клиентам переносить собственный код и бизнес-логику на платформу Snowflake).

Snowflake SQL API, уже доступный в открытом превью, позволяет сторонним приложениям вызывать Data Cloud через REST API без необходимости в клиентских драйверах, что снижает сложность и расходы на администрирование.

Компания также сообщила, что клиенты могут использовать её сервис в качестве источника для Amazon SageMaker Data Wrangler, который готовит данные для машинного обучения.

В области управления данными, вскоре будет запущено закрытое превью новой функции классификации: она автоматически обнаруживает и аннотирует идентифицируемые данные в таблицах. Между тем, функция анонимизированных представлений защитит конфиденциальность и приватность в наборах данных, при этом позволяя их использовать.

Новая панель инструментов поможет клиентам в оценке использования Snowflake и планирования расходов. Другие оптимизационные анонсы включают улучшенное сжатие данных и расширенную поддержку интерактивной работы.

Стала общедоступной Snowflake Data Marketplace — площадка для приобретения сторонних наборов данных и аналитических сервисов. Доступ к купленным наборам данных осуществляется из учетных записей клиентов Snowflake, и они обновляются в режиме реального времени. В будущем выпуске появятся возможность опробовать образцы данных перед покупкой полного набора и опции оплаты по мере использования.

Ассортимент Snowflake Data Marketplace за последние полгода вырос на 76%. Среди новых предложений — наборы от таких провайдеров, как ZoomInfo Technologies и Foursquare.

Начала действовать партнёрская программа Powered by Snowflake для компаний, которые хотят создавать приложения, работающие с Data Cloud. Она предоставит доступ к техническим экспертам Snowflake, семинарам, рефернсным архитектурам и пошаговым руководствам. Другие преимущества могут включать совместные со Snowflake маркетинговые кампании, вебинары и прочие мероприятия.

Ранним участником Powered by Snowflake стала компания Adobe, которая адаптирует для Snowflake Data Cloud приложения Adobe Experience Cloud.

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