Смартфони TCL 40 NXTPAPER оснащені дисплеєм на базі кольорового електронного паперу

31 августа 2023 г., 10:25

0

Tweet

Компанія TCL представила смартфони TCL 40 NXTPAPER та TCL 40 NXTPAPER 5G, в екрані яких використовується кольоровий електронний папір NXTPAPER. Нагадаємо, що спочатку дисплеї на фірмовій технології NXTPAPER були націлені TCL на планшети та електронні книги. При цьому, за заявою виробника, NXTPAPER забезпечує на 25% більшу контрастність, ніж традиційні панелі E Ink, та на 65% кращу енергоефективність.



Модель TCL 40 NXTPAPER має дисплей з діагоналлю 6,78 дюйма і роздільною здатністю FHD+. Її апаратна платформа включає процесор MediaTek Helio G88, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ енергонезалежної пам'яті з можливістю її розширення карткою пам'яті microSD. Фронтальна камера 32 Мп доповнена основною 50 Мп, а також ширококутною 5 Мп з кутом охоплення 115 і макро 2 Мп. Смартфон підтримує підключення до мобільних мереж 4G. За ціною €199 його вихід на європейський ринок очікується у вересні.



Своєю чергою TCL 40 NXTPAPER 5G відрізняється не тільки можливістю працювати в мобільних мережах 5G, але й меншим екраном з діагоналлю 6,5 дюйма та роздільною здатністю HD+ (720×1612). Новинка базується на процесорі MediaTek MT6833v, оснащена 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ також із можливістю розширення картами microSD. Набір камер включає фронтальну 8 Мп, основну 50 М, макро 2 Мп та 2 Мп датчик глибини.



Для моделі TCL 40 NXTPAPER 5G заявлено ціну €249, її вихід на європейський ринок запланований у жовтні, а на світовому ринку обидва нові смартфони з'являться пізніше у 2023 р.

Мікро-ЦОД додає значної гнучкості бізнесу