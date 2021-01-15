Смартфон станет ключом к авто

15 января 2021 г., 17:15

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На презентации Samsung Unpack кроме представления новых флагманских смартфонов были сделаны и объявления, связанные с расширением экосистемы SmartThings производителя.

В последнее время ведущие производители электроники прикладывают большие усилия по развитию своих экосистем, в рамках которых устройства взаимодействуют друг с другом, упрощая решение широкого спектра повседневных задач. Не является исключением и Samsung Electronics, создающая свою экосистему SmartThings. На сегодняшний день в нее входит довольно много решений, включая и такие бытовые устройства, как стиральные машины, кондиционеры и роботы-пылесосы. Вполне логичным ходом было бы подключить в нее и те сопровождающие их владельца вещи, которые не выпускаются Samsung. И на нынешней презентации этот шаг был сделан – приложение SmartThings вскоре должно войти в платформу Google Auto. Таким образом, автомобили научатся взаимодействовать с умным домом от Samsung и смартфонами производителя.



Во время выступления были продемонстрированы возможности, которые дает встраивание приложения SmartThings в панель управления Google Auto. Так направляясь домой, водитель сможет удаленно управлять различными бытовыми приборами. А при непосредственном приближении к дому, автоматически включится освещение прилегающей территории и откроются ворота гаража. А сам автомобиль по команде со смартфона сможет, например, заранее включить обогрев салона. Ожидать выхода на рынок такого решения можно не ранее III квартала текущего года.

Поделились эксперты и планами встраивания в смартфоны функции бесконтактного ключа как для помещений, так и для автомобилей. Причем для последних станет доступным передача ключа в удаленном режиме. Замечу, что в качестве интерфейса такого взаимодействия будет задействован UlraWideBand. О сроках реализации такой функциональности пока не сообщается.



Вошло в программу Unpack 2021 и представление умных бирок SmartTag, которые также поддерживают взаимодействие с экосистемой SmartThings. Подобные бирки – далеко не новость, в данном случае ключевым является именно интеграция. Производитель предложил два варианта бирок: обычные SmartTag с поддержкой Bluetooth и продвинутые SmartTag+, работающие еще и с UWB.

Чем важна их интеграция с экосистемой? Объяснение было дано на примере сбежавшего во время прогулки песика. Понятно, что диапазон действия Bluetooth не превышает пределов прямой видимости, поэтому не позволяет обнаружить пропажу с помощью одного только смартфона владельца. Но оказывается, если активировать в приложении SmartThings функцию поиска заданной бирки, оно умеет объявлять ее в розыск через все зарегистрированные в этой программе смартфоны Samsung Galaxy. И в случае появления такой бирки в пределах радиуса действия Bluetooth одного из них, подается сигнал с географическими координатами пропажи.

Стоимость обычного SmartTag составляет $30, и они должны появиться в продаже уже в ближайшее время. А продвинутые SmartTag+ ожидаются позже в течение этого года.

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