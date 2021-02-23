Смартфон со сгибаемым экраном Huawei Mate X2 стал иначе раскрываться

23 февраля 2021 г., 14:15

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Компания Huawei провела презентацию смартфона Mate X2 со сгибаемым экраном второго поколения. В новинке реализован принцип раскрывания, который используется в Samsung Galaxy Fold.

Увеличивающийся экран Huawei Mate X2 стал больше по сравнению с первой версией — теперь он имеет диагональ 8 дюймов при разрешении 2480×2200. Наружный экран при этом — 6,45 дюйма (2700×1160).

Аппарат базируется на чипе собственной разработки Huawei — Kirin 9000, на борту также 8 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель доступен в версиях на 256 или 512 ГБ.

Смартфон оснащен основной камерой с четырьмя модулями: широкоугольный на 50 Мп, телевик 12 Мп, широкоугольный 16 Мп и 8 Мп с десятикратным зумум. Фронтальная камера на внешнем дисплее — 16 Мп.

В новинке используется фирменная программная оболочка EMUI 11.0 на базе ОС Android 10. Во время презентации было объявлено, что в апреле планируется перевод смартфона на собственную операционную систему HarmonyOS.

Аккумулятор новинки имеет емкость 4400 мАч, предусмотрена поддержка быстрой зарядки на 55 Вт.

Пока смартфон Huawei Mate X2 доступен только на китайском рынке, где в минимальной конфигурации обойдется в 2790 долл.

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