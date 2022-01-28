Смартфон OPPO A16 з акумулятором 5000 мАг з'явиться за ціною 4499 грн

28 января 2022 г., 14:35

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Компанія OPPO оголосила старт продажів смартфона OPPO A16 в Україні з 29 січня 2022 року. Ця модель має 6,52-дюймовий дисплей, оснащений технологією захисту очей, та акумулятор місткістю 5000 мАг.



«OPPO A16 безкомпромісний у поєднанні стилю та функціональності. Завдяки модному дизайну смартфон приємно брати до рук, а високоякісна АІ потрійна камера стане у пригоді в незабутні миті життя. Потужний акумулятор місткістю 5000 мАг дає змогу насолоджуватися кожним днем, не переймаючись через розряджений пристрій», — сказав Чжао Сяомань, Гендиректор OPPO AED Україна.



Вага OPPO A16 становить 190 грамів. Окрім того, смартфон має досить компакті параметри — довжину 163,8 мм, ширину 75,6 мм і товщину 8,4 мм. А завдяки високотеплопровідної алюмінієвої задній панелі добре розсіюється тепло. Цей матеріал не лише комфортний у використанні, але й має стильний вигляд.

В Україні OPPO A16 представлений у двох кольорах: кришталевий чорний та перлинно-блакитний. На додачу, модель у перлинно-блакитному кольорі має матове покриття AG frost, яке запобігає появі відбитків пальців на панелі.



OPPO A16 має 6,52-дюймовий дисплей із функцією захисту очей. В новому смартфоні підтримуються режими Sunlight Screen (Сонячний екран) та Moonlight Screen (місячний Екран), які залежно від умов знижують або підвищують яскравість зображень на екрані. Так, за поганого освітлення екран може затемнюватися до 2 ніт, що також значно збільшує час автономної роботи. Дисплей смартфона має співвідношення до корпусу 88,70% і підтримує роздільну здатність 1600x720 (HD+). А технологія AI Smart Backlighting («Розумне підсвічування») вивчатиме звички користувача щодо налаштувань яскравості, забезпечуючи відповідне підсвічування з моменту натискання кнопки «Розблокувати». Завдяки датчику розпізнавання відбитків пальців на OPPO A16, розблокувати смартфон зможе лише його володар.



АІ Потрійна камера ОРРО А16 розташована в декоративній рамці з лазерним гравіюванням та дзеркальною поверхнею. OPPO A16 оснащений 13 Мп основною камерою, 2 Мп боке камерою і 2 Мп макрокамерою. Фронтальна камера на 8 Мп підтримує функцію AI Б’ютифікації.



Зазначено, що акумулятор на 5000 мАг дозволяє розмовляти до 34 години поспіль чи дивитися відео на Youtube понад 20 годин. Завдяки функції Super Nighttime Standby («Супернічний режим очікування») із 23-ї до 7-ї години смартфон споживає лише 1,21% енергії. А коли заряд акумулятора знижується до позначки 5% або менше, Super Power Saving Mode («Суперенергозбережний режим») дає змогу спілкуватися до 2 годин додатково. Optimized Overnight Charging (оптимізована нічна зарядка) вивчає режим сну й заряджає смартфон до 80% уночі, а потім відновлює заряджання до 100%, перш ніж прокинеться користувач.



Завдяки функції Smart Temperature Control (розумний контроль температури) спеціальний датчик контролює температуру задньої панелі під час заряджання та зменшує зарядний струм, якщо температура занадто висока. До того ж смартфон має захист від короткого замикання в разі перегріву. У разі ж контакту з водою чи іншими рідинами короткі замикання пом’якшуються шляхом автоматичного відключення живлення за виявлення різкого підвищення температури.

Конфігурація OPPO A16 передбачає 3 ГБ оперативної та 32 ГБ енергонезалежної. А якщо потрібне додаткове сховище, є можливість збільшити його до 256 ГБ за допомогою карти пам'яті.

OPPO A16 також підтримує Dual Sim і Dual Standby, що дозволяє перемикатися між номерами, а Idle Time Optimizer (оптимізатор часу простою) самостійно перевіряє наявність небажаних файлів і видаляє їх. Підтримка Dual Channel Acceleration (двоканальне прискорення) дає змогу плавно та без перерв перемикатися між мобільною мережею та Wi-Fi. Водночас смартфон не перегрівається завдяки 5 датчикам температури, розміщеним по всьому корпусу.



OPPO A16 створений на основі ColorOS 11.1 і Fine Finishing. ColorOS 11.1 — це полегшена ОС, що постачається з адаптивними та інтуїтивно зрозумілими функціями, як-от FlexDrop, що дає змогу працювати в режимі багатозадачності, залишаючи програми відкритими. OPPO A16 також має функцію розпізнавання тексту в режимі знімання Google Lens OCR. За допомогою функції Nearby Share пристрій дає змогу ділитися даними зі смартфонами інших брендів, які мають відповідну вбудовану функцію Google Nearby.



OPPO A16 дозволяє не відриватися на повідомлення завдяки функції Bullet Notifications (повідомлення що спливає ).

Програмні можливості та функції OPPO A16 спрямовані на захист конфіденційності та безпеки користувачів. За допомогою функції App Lock можна блокувати доступ до певних застосунків, а у Private Safe (приватне сховище) можна зберігати файли без доступу для сторонніх осіб.

Досвід використання OPPO A16 постійно оптимізується за допомогою System Booster, що працює у фоновому режимі. Це зменшує можливість відставання на 18% у порівнянні з попередніми поколіннями смартфонів. Новий смартфон має понад десять оптимізацій, що збільшують його продуктивність. Серед них функції UI First 3.0 і AI Startup Optimizer, які скорочують час запуску анімації для програм, Background Freezing і Dex2oat 3.0, що ефективно розподіляють ресурси між фоновими процесами, а також Athena 3.0, яка звільняє пам’ять, щоб підвищити загальну продуктивність пристрою.

Смартфон OPPO A16 відповідає промисловому стандарту водонепроникності IPX4. Загалом він пройшов шість основних тестів: на падіння, водонепроникність, радіацію, кліматичні зміни, незначне падіння та силу сигналу.



На українському ринку OPPO A16 (3 ГБ RAM і 32 ГБ ROM) буде доступний у двох кольорах, як-от кришталевий чорний і перлинно-блакитний. З 29 січня по 14 лютого смартфон можна буде придбати за 4499 грн замість 4777 грн.

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