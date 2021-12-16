SMART business сообщает о выпуске новой версии решения для управления персоналом SMART HCM & LMS

16 декабря 2021 г., 14:35

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Команда SMART business выпустила 19-й релиз HR-системы SMART HCM & LMS и представила ряд улучшений и доработок. Построенное на базе сервисов Dynamics 365 и современных инструментах отчетности, решение помогает компаниям создавать современную HR-экосистему. Эффективно управлять человеческим капиталом, развивать таланты и естественно взращивать лояльность сотрудников. SMART HCM & LMS имеет статус Microsoft certified business solution, что подтверждает его надежность и соответствие ключевым HR-процессам компаний по всему миру.

В декабрьском релизе в числе прочего представлены следующие обновления:

Теперь все страницы портала адаптированы к единому дизайну. Также появилась возможность интегрировать страницы портала в другие web-приложения, например, корпоративный портал, созданный на базе SharePoint;

Со стороны рекрутинга система может автоматически заполнять общее описание вакансий для публикации на сторонних сервисах (work.ua, rabota.ua, grc.ua, olx.ua). Это позволяет сэкономить время HR-специалиста по поиску и подбору персонала на заполнение полей, необходимых для формирования общего описания вакансии;

В функционале администрирования персонала система может автоматически заполнить карту кандидата, которого HR-менеджер добавляет в базу. Также разработчики доработали механизм увольнения сотрудника, который занимает несколько должностей одновременно в компании/компаниях: система проверяет количество активных контрактов выбранного сотрудника и, если их больше одного, предлагает выбрать организацию и показывает список контрактов и позиций, связанных с выбранной организацией. А в случае перехода сотрудника с одной позиции на другую система автоматически показывает в контракте актуальные данные. Кроме того, модуль администрирования дополнен новым функционалом, позволяющим управлять грейдами и назначать льготы сотрудникам в соответствии с занимаемой должностью;

Для контроля количества доступного отпуска разработчики доработали механизм расчета остатков отпусков. Теперь в SMART HCM & LMS каждая компания может сформировать свой справочник групп отсутствия в соответствии с внутренними требованиями, например: «Ежегодный отпуск», «Социальный отпуск» и т.д. Сотрудники также могут следить за тем, какое количество отпуска доступно, а данные на балансе будут автоматически обновляться на портале;

В разделе «Обучение» сотрудники могут просматривать данные завершенных целей. Члены HR-команды могут выбирать параметры формирования целей и назначать роли другим сотрудникам, которые смогут оценивать результаты подчиненных и утверждать или отменять их достижения. Также разработчики развивают возможности формирования индивидуальных учебных планов повышения квалификации сотрудников;

Не забыта и об интеграция с Outlook. Теперь сотрудник может просмотреть приоритетность назначенных задач и встреч, а также видеть вложенные файлы из почты.

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