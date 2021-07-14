Слово про сегмент солнечных инверторов

14 июля 2021 г., 11:18

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Мы в DX Agent завершили анализ рынка солнечных инверторов в Украине. Пришлось углубиться не только в нюансы СЕС, но и в ВДЕ, а также в проблемы энергетической системы в целом.

В принципе, ничего неожиданного - как и многие другие отрасли, нуждающиеся в инновациях и реформах, украинская энергетика пребывает в состоянии "больного ковидом". И вот такие проекты «Інноваційна система зберігання енергії, розроблена за підтримки USAID, підвищить ефективність роботи Укргідроенерго та сприятиме інтеграції України до європейської електромережі» - скорее всего, последние ласточки, особенно, на фоне новостей про "дружбу с Китаем".

Вот здесь грустная история фактического уничтожения солнечной энергетики в Украине и опускания до нуля рейтинга инвестиционной привлекательности страны. А наши цифры (в дополнение к данным Держэнергоэффективности) - всего лишь подтверждение этого факта. Крупные инвесторы заморозили СЕС-проекты!

С другой стороны, ВДЕ - это ведь головная боль для энергосистемы, потому что создает проблемы ее балансировки (см.здесь). Однако кощунственно решать эту проблему путем искусственного ограничения электроэнергии "зеленой генерации", когда весь цивилизованный мир идет к углеродной нейтральности, используя для этого smart решения.

Стоить добавить, что государство нарушило практически все пункты Меморандума 2020 с поставщиками "зеленой электроэнергии", на днях под шумок борьбы с олигархами ввело акциз для ВДЕ (законопроект №5600), а многомиллиардные долги собирается гасить... за счет выпуска "зеленых облигаций"!

В общем, иллюстрации ниже говорят сами за себя и, к сожалению, мне больше нечего сказать, увы...

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