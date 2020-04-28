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Следующая версия iPhone будет представлена на месяц позже

28 апреля 2020 г., 16:05

Следующая версия iPhone будет представлена на месяц позже

Как сообщает The Wall Street Journal, согласно имеющейся у издания информации, Apple сместила производственные планы в отношение iPhone 12 минимум на один месяц.

Таким образом анонс нового флагмана Apple состоится не в сентябре, как традиционно, а лишь к концу октября. Таким образом в продаже смартфон появится не раньше ноября.

Вначале вспышка коронавируса в Китае замедлила некоторые производственные процессы, а затем глобальная пандемия лишь усугубила ситуацию, поскольку сотрудники Apple не могут вылететь в Поднебесную, чтобы выполнить необходимые процедуры.

Ожидается, что будет выпущено четыре новых модели iPhone 12 — причем Pro с диагональю 6,1 дюйма, Max с 6,7 дюймами. Кроме того, по слухам Apple представит и вариант iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма.


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