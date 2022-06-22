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Слабкий попит з боку виробників ПК та серверів веде до падіння цін на DRAM

22 июня 2022 г., 10:25
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TrendForce очікує, що ціни на мікросхеми пам’яті знизяться до кінця цього року, завдяки впливу високої інфляції.

Тайванська дослідницька фірма заявила, що ціни на DRAM, ймовірно, впадуть на 3-8% у ІІІ кв. як порівняти з попереднім кварталом. Причому це відчують кінцеві покупці, оскільки продавці будуть намагатися стимулювати попит на свою продукцію.

Оскільки інфляція зростає майже всюди в світі, можна було б прогнозувати, що ціни на DRAM також будуть рости. Однак TrendForce зазначила, що інфляція негативно вплинула на попит на споживчу електроніку, включаючи персональні комп’ютери та смартфони, більш того й на корпоративні серверні системи теж.

Проблема полягає в тому, що слабкий попит на електроніку означає, що у постачальників і дистриб’юторів систем накопичуються запаси DRAM, тому ціни повинні знижуватись.

На ринку ПК, за словами TrendForce, ціни на синхронну DRAM DDR4 з подвійною частотою передачі даних, ймовірніше всього, впадуть на 3-8% протягом наступних трьох місяців, знижуючись менше ніж на 5% у другому кварталі. Тим часом очікується, що ціни на синхронну DRAM DDR5 впадуть вже на 3-8% і у попередньому кварталі. TrendForce доповідає, що наразі виробники ПК зосереджені на вичерпанні наявних запасів DRAM.

Схожа історія у світі виробників смартфонів, які накопичили подібні запаси чіпів DRAM.

Чіпи пам’яті для серверів впадуть до 5%, згідно з оцінками TrendForce. Крім того, вартість пам’яті, яка використовується для графічних процесорів, теж зменшиться.

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