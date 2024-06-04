Складані смартфони можуть займати 5% до 2028 року

4 июня 2024 г., 11:35

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TrendForce повідомляє, що поставки складаних телефонів, як очікується, досягнуть 17,8 млн одиниць у 2024 році, що становить лише 1,5% ринку смартфонів. Попри високі показники ремонту та витрати, прогнозується, що до 2028 року проникнення на ринок зросте до 4,8%.



Samsung, першопроходець на ринку складаних телефонів, у 2022 році мав понад 80% частки ринку. Однак через посилення конкуренції з боку різних брендів у 2023-2024 роках частка цією компанії знизилася з 60% і зараз вона бореться за утримання 50%.



Компанія Huawei досягла значних успіхів завдяки моделі 4G Pocket S у 2023 році та збільшила свою частку ринку до 12%. У цьому році Huawei випустила оновлені моделі 5G, такі як Mate X5 і Pocket 2. Крім того, у третьому кварталі компанія планує випустити перший у світі телефон, що складається втричі. Все це потенційно може збільшити частку китайського виробника майже до 30%.



Інші бренди, такі як Xiaomi, Oppo та Vivo, намагалися збільшити продажі своїх складаних телефонів, і кожен з них опустився нижче 1 мільйона одиниць. Тим часом Motorola впевнено вийшла на ринок з моделями Razr 40 та Razr 40 Ultra за ціною від 3 999 до 5 699 китайських юанів і, ймовірно, перевищить продажі у 1 мільйон одиниць, захопивши 6% частки ринку.



Одним з ключових факторів, що приваблює покупців складаних телефонів, є ціна, що спонукає бренди зосередитися на підвищенні якості дисплеїв і зменшенні згинів, а також на зниженні загальних витрат. Китайський бренд Nubia запустив цього року в Японії модель Nubia Flip за дуже конкурентною ціною - 499 дол. Окрім Японії та Китаю, цю модель компанія розпочала продавати на інших ринках з багатообіцяючими перспективами продажів. TrendForce зазначає, що Nubia Flip, ймовірно, використовує шарніри та гнучкий OLED-панелі від китайських виробників, що значно знижує собівартість продукту для досягнення конкурентної ціни.



Чутки про вихід Apple на ринок складних телефонів продовжують циркулювати. TrendForce зазначає, що ця компанія все ще оцінює технічні характеристики і продуктивність компонентів, висуваючи суворі вимоги до згину екрану та надійності. Аналітики вважають, що Apple навряд чи випустить складаний телефон до 2027 року, але його вихід може суттєво змінити розклад сила на ринку та динаміку його розвитку.

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