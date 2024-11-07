7 ноября 2024 г., 16:25

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Після придбання VMware Broadcom започаткувала значні зміни для клієнтів та партнерів. Компанія припинила продаж безстрокових ліцензій і скоротила асортимент з 8000 SKU до кількох комплектів. Про те, що клієнти незадоволені підпискою та різким збільшенням витрат, було відомо давно. Ars Technica ділиться спостереженнями, що саме відбувається.

Broadcom не приховувала цілей – «чищення рядів» з наданням переваг заможним корпоративним клієнтам VMware. Ще в січні цього року компанія забрала близько 2000 найбільших клієнтів VMware напряму, позбавивши торгових партнерів угод. У лютому Broadcom припинила партнерську програму VMware на користь своєї власної. За оцінками, у VMware було близько 25300 партнерів-посередників до того, як компанія Broadcom купила її. Зараз Broadcom каже, що VMware має понад 18000 торгових партнерів. У зв’язку зі зростанням цін посередники зайняли позицію очікування, рекомендуючи клієнтам уникати переходу на підписку, навіть якщо це означає втрату підтримки. «Скажіть Broadcom відвалити», радять вони кінцевим замовникам.

Багато клієнтів VMware кажуть, що їхні витрати на VMware зросли втричі після поглинання Broadcom. Деякі компанії посилалися на ще більші стрибки цін. Зі слів AT&T, Broadcom запропонувала їй підвищення цін на 1050%. AT&T подає до суду на Broadcom через безстрокову підтримку ліцензії та каже, що розглядає альтернативи VMware.

Великі клієнти, швидше за все, захочуть і зможуть перенести підвищення цін. Але на ринку відчутно міцніють два табори. Є організації, які вже мають кілька віртуальних платформ і прагнуть перебалансувати свій розподіл хмар. Інші готуються до повного виходу з VMware. Зміни Broadcom мали величезний вплив на базу з понад 500000 клієнтів, це сприяє зростанню таких тенденцій, як ревіртуалізація та девіртуалізація.

З ревіртуалізацією все зрозуміло: конкурентні платформи віртуалізації намагаються скористатися шансом навернути у свою віру паству, яку так демонстративно відштовхує лідер. Цікавим є стимулювання девіртуалізації – за описом Gartner, «переміщення робочого навантаження або програми з віртуального хосту на основі гіпервізора на фізичний хост, що складається з серверного обладнання, операційної системи та інструментів керування». Драйвери для девіртуалізації ширші, ніж для ревіртуалізації, і включають загальну модернізацію, хмарну стратегію та продуктивність/ ефективність робочих навантажень. Повній відмові від віртуальних машин сприяє той фактор, що великі робочі навантаження, які виконуються на виділених хостах віртуальних машин, не отримують такої ж вигоди від збільшення щільності та економії коштів, як консолідація малих робочих навантажень. У звіті Hype Cycle 2024 компанія Gartner заявила, що девіртуалізація, хоча наразі застосовна лише до одного відсотка організацій, розглядається як потенційне довгострокове рішення.

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