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SK hynix продала у 2021 році на 33,4 млрд дол. та пiдняла прибуток на 102,1%, до 7,9 млрд дол.

4 февраля 2022 г., 17:45
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SK hynix продала у 2021 році на 33,4 млрд дол. та пiдняла прибуток на 102,1%, до 7,9 млрд дол.

У 2021 році SK hynix значно розширив свій бізнес з DRAM і NAND і очікує подвоїти дохід від NAND цього року завдяки придбанню компанії Solidigm, створеенои на бази придбанного бізнесу Intel SSD.

Доходи корейского виробника в останньому календарному кварталі 2021 року склали рекордні 12,38 трильйона вон (10,22 млрд дол.), що на 55,4% більше в порівнянні з минулым роком. Прибуток вирис на 87,8% до  3,32 трильйона вон (2,7 млд дол.).

Повний дохід у 2021 році склав 40,45 трильйона вон (33,4 млрд дол.), що є ще одним рекордом - 26,8% вище нж роком до цього, ніж у 2020 році. А прибуток став на 102,1% вище – 9,62 трильйона вон (7,9 млрд дол.).

Щоквартальні темпи зростання SK hynix прискорилися протягом 2021 року, а результати Solidigm поки не включені.

У компанії заявили, що її бізнес NAND зафіксував темпи зростання продажів, які значно перевищили середній рівень ринку. Загальний попит на її продукти пам’яті зріс, але на її бізнес вплинули проблеми ланцюга поставок, пов’язані з COVID. Але вдалось підвищити показники за рахунок продажів DDR5 і HBM3 DRAM і 128-шаровои 3D NAND.

Компанія очікує, що проблеми з ланцюгом поставок поступово зийдуть, починаючи з другої половини цього року, а ринковий попит на продукти пам’яті зросте.

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