SK hynix почала надавати замовникам зразки пам'яті HBM3E зі швидкістю до 1,15 ТБ/c

22 августа 2023 г., 9:35

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Компанія SK hynix оголосила про успішне розроблення HBM3E, наступного покоління високопродуктивної DRAM для застосунків штучного інтелекту, і повідомила, що наразі проводиться оцінювання зразків замовниками.



Нагадаємо, HBM (High Bandwidth Memory) - це високопродуктивна пам’ять, у якій використовується вертикально з’єднанні декілька мікросхем DRAM, що дозволяє значно збільшити швидкість обробки даних у порівнянні з попередніми поколіннями. HBM3E є розширеною версією HBM3 і 5-м поколінням такого типу - перед цим були HBM, HBM2, HBM2E і HBM3.



Корейська компанія заявила, що успішна розробка HBM3E є продовженням її досвіду як єдиного в галузі масового постачальника HBM3. Завдяки цьому та рівню готовності до масового виробництва, SK hynix планує розпочати масове виробництво HBM3E з першої половини наступного року та закріпити своє лідерство на ринку пам’яті для штучного інтелекту.



За словами компанії, новітній продукт не тільки відповідає найвищим в галузі стандартам швидкості, що є ключовим для AI-систем, але й усім іншим категоріям, включаючи місткість, тепловіддачу та зручність для використання.



HBM3E може обробляти дані зі швидкістю до 1,15 ТБ/c, що еквівалентно обробці більш ніж 230 фільмів у форматі Full-HD розміром 5 ГБ кожен за секунду.



Крім того, в новітньому продукті на 10% покращено розсіювання тепла завдяки застосуванню передової технології Advanced Mass Reflow Molded Underfill, або MR-MUF. Вона також забезпечує зворотну сумісність, що дозволяє впроваджувати новітній продукт навіть у системи, які були підготовлені для HBM3, без модифікації конструкції або структури.



«Ми вже давно співпрацюємо з SK hynix у галузі високошвидкісної пам’яті для передових прискорених обчислень, - завив Ян Бак (Ian Buck), віцепрезидент з гіпермасштабних і високопродуктивних обчислень у NVIDIA. - Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці з HBM3E, щоб забезпечити наступне покоління обчислень АІ».



Сангсу Рю (Sungsoo Ryu), керівник відділу планування продуктів DRAM в SK hynix, зазначив, що завдяки розробці HBM3E компанія зміцнила своє лідерство на ринку, ще більше розширивши лінійку продуктів HBM, яка перебуває в центрі уваги на тлі розвитку технології ШІ. «Збільшуючи частку постачання високоцінних продуктів HBM, SK hynix також прагнутиме до швидкого відновлення бізнесу», наголосив він.

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