SK Hynix має намір інвестувати 75 млрд дол.до 2028 року в розробку чипів

2 июля 2024 г., 9:35

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Південнокорейська компанія SK Hynix анонсувала намір інвестувати 103 трильйони вон (74,6 млрд дол.) до 2028 року в зміцнення свого бізнесу з виробництва мікросхем, зосередившись на штучному інтелекті.

Материнська компанія SK Group також заявила, що планує залучити 80 трильйонів вон до 2026 року для інвестицій в штучний інтелект і напівпровідники, а також для збільшення доходів акціонерів, одночасно оптимізуючи роботу своїх більш ніж 175 дочірніх компаній.

Розгалужений конгломерат окреслив плани після дводенної стратегічної наради, спрямованої на відродження групи після того, як SK Hynix, її основний донор, і підрозділ групи з виробництва акумуляторів для електромобілів зазнали значних збитків.

SK Group заявила, що прагне підвищити свою конкурентоспроможність, зосередившись на своєму ланцюжку створення вартості АІ, включаючи чипи високошвидкісної пам'яті (HBM), центри обробки даних АІ та послуги АІ, такі як персоналізовані асистенти.

У перехідний період необхідні "попереджувальні та фундаментальні зміни", - заявив голова SK Group Чей Тей Вон (Chey Tae-won).

Як зазначає Reuters, Південна Корея, де розташовані провідні світові виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix, відстала від деяких конкурентів у таких сферах, як розробка мікросхем і контрактне виробництво мікросхем.

Раніше цього року уряд оголосив про пакет підтримки на суму 26 трильйонів вон (19 мільярдів доларів) для своїх виробників мікросхем, посилаючись на необхідність не відставати в таких сферах, як розробка мікросхем і контрактне виробництво, в умовах "тотальної війни" на світовому ринку напівпровідників.

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