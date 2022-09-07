SK Hynix інвестує 11 млрд дол. у новий завод по випуску чипів у Південній Кореї

7 сентября 2022 г., 11:45

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SK Hynix, другий у світі виробник чіпів пам’яті, заявив у вівторок, що протягом наступних п’яти років інвестує 15 трлн вон (майже 10,9 млрд дол.) у будівництво нового заводу чипів в Південній Кореї.



Будівництво об’єкта під назвою M15X розпочнеться в жовтні та завершиться на початку 2025 року в м. Чонджу, на південь від Сеула, йдеться в заяві SK Hynix.



Завод буде виробляти мікросхеми пам’яті, але чи будуть це мікросхеми DRAM або флеш-чипи NAND, буде визначено відповідно до ринкових умов, сказав представник компанії, відмовившись коментувати заплановану потужність, як пише Reuters.



SK Hynix має виробничі потужності DRAM в Ічхоні, заводи з виробництва флеш-чипів NAND у Чонджу, а також виробничі підприємства в Усі, Чунціні та Даляні у Китаї.



Її материнська компанія SK Group нещодавно оголосила про плани побудувати завод з виробництва чіпів у Сполучених Штатах.



Попит на мікросхеми пам’яті падає, оскільки попит на гаджети знижається у відповідь на інфляцію, уповільнення розвитку світової економіки та невизначеність у ланцюзі поставок.



У SK Hynix відзначили, що експерти прогнозують відновлення з 2024 року та відскок у 2025 році, при цьому циклічний характер бізнесу стане менш нестабільним порівняно з минулими роками.

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