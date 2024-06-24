SK hynix досягла 56% продуктивності з 3D DRAM

24 июня 2024 г., 12:35

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Як пише Businesskorea, SK hynix прискорює своє лідерство в сегменті 3D DRAM.

Минулого тижня SK hynix представила дослідницьку роботу про 3D DRAM на конференції VLSI 2024.

Компанія повідомила, що виробничий вихід 3D DRAM, складеної в п'ять шарів вже досягає 56,1%. Експериментальна 3D DRAM продемонструвала характеристики, подібні до використовуваної в даний час 2D DRAM, що також було підкреслено в представлених даних. Це перший випадок, коли SK hynix розкрила конкретні цифри та експлуатаційні характеристики своєї розробки 3D DRAM.

Експерти галузі вважають це важливою віхою, яка демонструє, що SK hynix наближається до отримання основних технологій для DRAM наступного покоління. 3D DRAM має забезпечити більшу щільність комірок пам'яті на тому ж просторі.

3D DRAM також знаходиться в центрі інтенсивних розробок конкуруючих компаній, таких як Samsung Electronics та Micron Technology. Зокрема, на виставці MemCon 2024 у березні перша заявила, що планує розпочати масове виробництво цього продукту приблизно у 2030 році.

SK hynix також зазначила, що хоча потенціал 3D DRAM є багатообіцяючим, необхідний значний процес розробки, перш ніж можна буде досягти комерціалізації технології. На відміну від традиційної 2D DRAM, нова 3D DRAM демонструє поки що нестабільні характеристики продуктивності. Для того, щоб бути життєздатною для загального використання, ці чипи повинни мати від 32 до 192 шарів комірок пам'яті.

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