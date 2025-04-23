Система виявлення вразливостей у I кв. опрацювала 341 кіберінцидент і 6 тис. критичних подій

23 апреля 2025 г., 10:25

Система виявлення вразливостей Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку у січні-березні опрацювала понад 2,7 млн подій інформаційної безпеки, з яких майже 6 тис. були класифіковані як критичні та потребували негайного реагування фахівців.

У результаті аналізу було зафіксовано та оброблено 341 підтверджений кіберінцидент, більшість з яких стосувалася урядових, оборонних структур та органів місцевого самоврядування.

Найпоширенішими типами загроз за цей період були: сканування мереж – 27,38%, спроби експлуатації вразливостей – 21,61%, шкідливі підключення – 15,53% та зараження шкідливим ПЗ – 13,31%

Найактивніші проросійські угруповання, які атакували інформаційні ресурси України: UAC-0010 – 109 кіберінцидентів (кібершпигунство), UAC-0202 – 10 інцидентів (викрадення коштів), UAC-0006 – 8 кіберінцидентів (інформаційно-психологічні операції). На ці три угруповання припало 40% усіх атак у звітному періоді.

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