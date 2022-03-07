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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Символічний кінець розвитку tech-індустрії в РФ

7 марта 2022 г., 21:44
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Естер Дайсон залишає раду директорів "Яндекса".

Як для мене, цей крок Естер символізує остаточний розрив між Кремнієвою Долиною та російським IT - вона 16 років була одним із директорів та забезпечувала радше духовний зв'язок компанії з світом венчуру.

Якщо ви не знаєте її, то знаєте її батька - Фрімен Дайсон, один з найбільших математиків XX століття, точно відомий будь-якому геймеру, саме на його честь названий головний герой Half-Life.

Загалом, це символічний кінець у розвитку tech-індустрії в РФ. Повернення назад, якщо й станеться, то буде дуже повільним та важким.

Ще одна информація. Інтернетом ходять чутки, що з 11 березня Росія збирається відключитися від інтернету. Єдине підтвердження - це дві урядові телеграми.

Правда, з тексту телеграм ніякого відключення не слідує - йдеться лише про необхідність перевірити доступи до доменів, на яких перебувають урядові ресурси, за необхідності перенести доменні зони на російські сервери та видалити зі сторінок іноземні скрипти.

Швидше за все, таким чином, хочуть мінімізувати можливі вектори атаки на урядові ресурси.

https://t.me/blognot/2950

https://t.me/blognot/2948

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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