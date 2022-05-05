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Sigma Software відкрила офіси у Луцьку та Чернівцях

5 мая 2022 г., 14:25

Sigma Software повідомила про відкриття луцького офісу та нового офісу в історичному центрі Чернівців.

“Наш офіс розрахований на 30 осіб і в перший день офіційної роботи у нас вже 10 мешканців. Наші плани – зростання місцевої команди, співпраця з луцькими університетами та організація заходів технологічної спільноти», – каже Олександр Марчук, керівник Луцького офісу.

В офісі в Чернівцях 18 робочих місць, зал для зустрічей та невеликий Sigma Club.

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