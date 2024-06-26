SiFive анонсувала четверте покоління RISC-V Essential IP

26 июня 2024 г., 12:35

0

Tweet

На RISC-V Summit Europe 2024 компанія SiFive представила значне оновлення сімейства продуктів SiFive Essential.



Як зазначається, розроблена протягом десятиліття, перевірена на практиці ІС Essential IP вже використовується в мільярдах продуктів, включаючи мобільні телефони, датчики, твердотільні накопичувачі, платформи FPGA, камери спостереження, смарт-годинники та багато іншого.



Підкреслюється, що повне оновлення портфоліо забезпечує вищу продуктивність, покращену енергоефективність та більш гнучкі інтерфейси, а можливості конфігурації та інтеграції охоплюють практично будь-які можливості. Продукти SiFive Essential Gen4 RISC-V доступні вже зараз.



«Найкращі вбудовані рішення на базі RISC-V стали набагато кращими з появою четвертого покоління, - заявив Джон Ронко (John Ronco), старший віце-президент SiFive по продуктах. - Завдяки перевагам економічно ефективної гнучкості, продуктивності та низького енергоспоживання, RISC-V виграв битву за ринок вбудованих систем. Оскільки застарілі ISA-архітектури скоротили витрати на дослідження та підтримку, ми розширюємо широке портфоліо провідних на ринку продуктів Essential від SiFive і підтверджуємо нашу прихильність та підтримку клієнтів у цих критично важливих сферах інновацій».



Зазначається, що компанія SiFive демонструє потужний імпульс у сегменті вбудовуваних систем, де продукти Essential Gen4 забезпечать вражаючу гнучкість і функціональність, що дозволить клієнтам краще адаптувати свої розробки. Сьогодні поставлено понад два мільярди мікросхем SiFive RISC-V для вбудованих пристроїв, і ринок продовжує стрімко зростати.



«Простір вбудованих рішень у 2024 році представляє собою величезну - у 257 млрд дол. - ринкову можливість, яка зростатиме на 8,3% в середньорічному обчисленні до 2030 року. RISC-V і SiFive все більше набирають обертів і відбирають частку в інших ISA. SiFive випускає продукти, які потрібні цим клієнтам, одночасно впроваджуючи інновації на рівні високої продуктивності та передових технологій штучного інтелекту, - зазначив Річ Вавжиняк (Rich Wawrzyniak), головний аналітик The SHD Group. - Було б помилкою недооцінювати важливість вбудованих продуктів, оскільки гнучкість і портативність програмного забезпечення RISC-V полегшує проектування продуктів з декількома ядрами, включаючи ядра з найвищою продуктивністю, створюючи чіткий шлях для RISC-V до наступних поколінь високопродуктивних чіпів".



Ключові особливості портфоліо IP-чіпів Essential Gen4 включають



Найширший портфель процесорів і системних ІС RISC-V

Зниження енергоспоживання до 40% під час роботи

8 різних базових вбудованих 32-бітних і 64-бітних ядер

Від 2-ступінчастого однопроцесорного до 8-ступінчастого суперскалярного

Покращений кеш L2 і розширена пам'ять L1

Широкі можливості конфігурації та інтеграції

Тип, профіль та опції процесора

Вибір пам'яті на кристалі

Системні, периферійні та фронтальні порти

Удосконалене керування живленням і безпека

Налагодження та трасування

Провідна підтримка програмного забезпечення, включаючи вбудований Linux, FreeRTOS, Eclipse C/C++/ IDE

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір