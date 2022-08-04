Sierra Wireless придбана компанією Semtech за 1,2 млрд дол.

4 августа 2022 г., 11:45

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Виробник мікросхем Semtech офіційно оголосив про плани придбати Sierra Wireless, розробника мережевих технологій для підключених пристроїв.



Sierra Wireless оцінена в 1,2 млрд дол. Акціонери компанії мають отримати 31 долар за акцію, що включає 25% премії до ціни закриття акцій 29 липня, за день до того, як з’явилося повідомлення про придбання.



Компанія Semtech з Камарілло (шт Каліфорнія), розробляє мікросхеми для різних застосувань - серед іншого для керування живленням споживчих пристроїв, оптичних мереж, захисту схем від раптового підвищення напруги та ін.



Експерти кажуть, що Semtech має особливо велику присутність на ринку бездротових мереж та постачає мікросхеми, які можна вбудовувати в IoT-пристрої для підключення їх до мережі. Чіпи Semtech встановлюють з’єднання за допомогою технології бездротової передачі даних LoRa, яка спеціально оптимізована для випадків використання Інтернету речей.



Компанія з Ванкувера Sierra Wireless також фокусується на ринку IoT і випускає спеціалізовані плати, які використовуються для підключення пристроїв до мереж 4G і 5G. Також компанія пропонує інші типи мережевого обладнання, включаючи маршрутизатори, оптимізовані для ринку IoT.



Слід зауважити, Semtech створює власний набір хмарних можливостей, щоб допомогти клієнтам ефективніше розгортати IoT. Компанія вірить, що додавання технології Sierra Wireless до її продуктового портфоліо дозволить їй відкрити нові можливості отримання прибутку в цій сфері. Крім того, Semtech очікує, що ця угода дозволить їй краще працювати на таких ринках, як сільське господарство, будівництво та логістика.



«Ми віримо, що наступна ера технологічного зростання - це повна цифровізація нашого промислового світу - Інтернет усього», - сказав президент і головний виконавчий директор Semtech Мохан Махесваран. - «Наше бачення полягає в створенні простої горизонтальної платформи з метою прискорення цієї трансформації та створення розумнішої та стійкішої планети».



Semtech планує завершити придбання у 2023 році. З цього моменту, за оцінками компанії, придбання допоможе подвоїти річний дохід, а також покращить скоригований прибуток на акцію. Крім того, компанія очікує реалізувати річну операційну синергію в розмірі 40 мільйонів доларів протягом 12-18 місяців після завершення угоди.



Sierra Wireless опублікувала попередні фінансові результати за другий квартал та очікує дохід від 185 до 189 мільйонів доларів.

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