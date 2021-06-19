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Леонид Бараш

Швейцарский центр намерен создать 100-кубитовый квантовый компьютер

19 июня 2021 г., 16:05
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ETH Zurich предоставляет 32 миллиона швейцарских франков (32 миллиона долларов) для Центра квантовых вычислений в Виллгене, в котором примут участие около 30 исследователей. Они будут работать над конструкциями квантовых компьютеров со 100 кубитами, используя как ионные ловушки, так и сверхпроводящие компоненты.

Исследователи из ETH Zurich в настоящее время управляют квантовыми компьютерами с количеством кубитов до 17. Однако для того, чтобы квантовые компьютеры в один прекрасный день смогли полностью раскрыть свой потенциал, необходимы устройства с тысячами, если не сотнями тысяч кубитов.

ETH Zurich тесно сотрудничает с IBM Zurich в области квантовых компьютерных технологий на протяжении десятилетий и в 2019 году присоединился к сети IBM Q Network с Университетом Аалто, Университетом Турку (Финляндия), EPFL, Университетом Страны Басков и Международной Иберийской лабораторией нанотехнологий.

«Сотрудничество с Paul Scherrer Institute (PSI) позволит ETH еще больше укрепить свои лидирующие позиции в области разработки квантовых вычислений», - сказал Детлеф Гюнтер (Detlef Günther), вице-президент по исследованиям ETH Zurich. Профессора ETH Андреас Валрафф (Andreas Wallraff) и Джонатан Хоум (Jonathan Home) будут руководить исследованиями в двух технологических областях - сверхпроводящих цепях и ионных ловушках, соответственно, в Центре. «Особенность Quantum Computing Hub заключается в том, что эти две технологии исследуются в одной лаборатории», - добавил Валрафф.

Хотя аппаратное обеспечение квантовых компьютеров на основе ионов и сверхпроводников принципиально отличается, он видит потенциальную синергию, например, в разработке операционных систем. В будущем исследовательский центр дополнят группы, работающие над смежными темами.

PSI предоставит свое ноу-хау в реализации крупномасштабных исследовательских проектов, в криоэлектронике и нанотехнологиях, а также в чрезвычайно точных методах измерения на своих масштабных исследовательских объектах. Центр квантовых вычислений будет расположен в кампусе PSI в Виллигене, кантон Аргау, в существующем здании, переоборудованном специально для исследований в области квантовых компьютеров.

Разработанные в Центре квантовые компьютеры будут доступны исследователям из различных отделов, чтобы предоставить им прямой доступ к испытательному стенду для двух ведущих технологий.

Швейцарский центр намерен создать 100-кубитовый квантовый компьютер

ETH Zurich и Институт Пауля Шеррера (PSI) в Швейцарии создали совместный центр по разработке квантового компьютера следующего поколения

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