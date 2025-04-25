Швеція надала Україні з початку агресії 246 вантажів енергетичного обладнання вагою понад 2 тис. тон

25 апреля 2025 г., 10:25

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Україна і Швеція поглиблюватимуть співпрацю у процесі відбудови критичної інфраструктури та відновлення українського енергосектору на принципах «зеленої» трансформації.

Про це йшлося під час зустрічі заступників міністра енергетики України Миколи Колісника і Олександра Павліченка з міністром міжнародного розвитку і зовнішньої торгівлі Швеції Бенджаміном Дузою та Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Мартіном Обергом.

«Створення стійкої енергосистеми, яка відповідатиме вимогам Європейського Союзу щодо “зеленої” трансформації, — одне з наших ключових завдань. Швеція, як лідер у сфері зеленої енергетики та інновацій, є для нас надзвичайно важливим партнером. Разом ми будуємо енергетичну систему майбутнього — чисту, стійку та конкурентоспроможну», - наголосив Микола Колісник.

Заступник міністра зазначив, що важливу роль в енергетичному міксі України відіграє чиста атомна енергетика. Україна і Швеція вже мають значні досягнення у співпраці у цій галузі, зокрема завдяки спільній розробці українських фахівців «Енергоатому» разом із спеціалістами компанії Westinghouse у Швеції та розвитку газогенерації за технологіями Siemens Energy.

Також українська сторона подякувала Швеції за допомогу, що надається українському енергосектору у вигляді обладнання для розбудови розподіленої генерації, зокрема газових установок.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала зі Швеції 246 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою понад 2 273 тонни. Крім того, Швеція є одним із найбільших донорів Фонду підтримки енергетики України, надавши до нього понад 139 мільйонів євро.

Під час зустрічі обговорювалися напрямки співпраці між приватними компаніями обох країн щодо реалізації проєктів із “зеленої” трансформації України, залучення інноваційного досвіду Швеції у сфері енергетичної стійкості та сталих технологій до процесу відбудови інфраструктури України з урахуванням кліматичних викликів та принципів ефективного використання ресурсів.

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