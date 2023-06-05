Швеція дає 9 млн грн на офісну техніку для відновлення роботи ЦНАПів у п’яти областях

5 июня 2023 г., 11:25

0

Tweet

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України» повідомляє, що 55 деокупованих і постраждалих громад з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської областей отримають техніку для відновлення надання послуг і роботи «Центрів надання адміністративних послуг» (ЦНАП) від проєкту Prosto «Підтримка доступності послуг в Україні».

Кризова підтримка включає комп’ютери, ноутбуки, джерела безперебійного живлення, багатофункціональні офісні пристрої, мобільні валізи для надання послуг. Сума тендерної закупівлі складає майже 9 млн грн.

Громади подавали заявки на отримання комплексної підтримки через відкриту форму на сайті Prosto. Окрім матеріальної підтримки, громади також отримують інституційну та навчальну підтримку за необхідними їм напрямами.

До повномасштабного вторгнення понад 2,6 млн мешканців проживали у громадах, які отримують кризову допомогу від шведського проєкту в рамках цієї хвилі. Загалом майже 100 постраждалих громад отримують комплексну підтримку Prosto по відновленню роботи ЦНАП та наданню державних послуг мешканцям.

Проєкт Prosto «Підтримка доступності послуг в Україні» фінансується урядом Швеції через «Шведське агентство міжнародного розвитку» Sida та реалізується Salar International – дочірньою компанією «Шведської асоціації місцевих влад та регіонів» (SALAR).

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень