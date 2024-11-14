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Андрій Тищенко

Шукати перли в гною

14 ноября 2024 г., 17:02
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Буде несправедливістю вважати всі тендерні закупівлі корумпованими. За деякими дійсно стоїть тупе розкрадання держбюджету, під виглядом купівлі серверів (сам вміст яких вказує на їх непотрібність).
 
Більша частина оборудок є продуктом змови замовника з постачальником - адже неможливо собі уявити покупця, який так детально розписує вимоги до сервера, що вони на 100% збігаються з певним виробом (відомо кого, ледь прикритого евфемізмом «або еквівалент»).
 
Чи можна з цим боротися? Чи варто витрачати час?
 
Так, можна – якщо пам'ятати про (невелику частину) сумлінних закупників, яким сервери дійсно потрібні для роботи. Відрізнити їх доволі просто. У кожному тендері є контакти закупника. Є анонімна дошка запитань. По реакції замовника зазвичай видно його наміри. Той, кому сервери реально потрібні, розуміється на технологіях і в змозі обговорювати шляхи вирішення завдань. Не буває такого, щоб існував тільки один варіант, завжди є альтернативне бачення, інші рішення. В кінці року, коли бюджети горять, саме альтернативні рішення будуть порятунком.
 
Перелопачувати гівенця у пошуку перлів важка і брудна справа. Її виправдовує ціль – підтримати тонкий прошарок спеціалістів на боці замовників, які не хочуть бути заручниками мародерів.
 
Усі гроші пахнуть, але деякі смердять. Де проходить межування, кожен вирішує для себе сам.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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