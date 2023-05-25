Штучний інтелект – загроза бізнесу Google та Amazon?

25 мая 2023 г., 16:25

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що майбутня провідна компанія в галузі штучного інтелекту створить персонального цифрового агента, який виконуватиме за людей низку завдань. На його думку, ця технологія зможе докорінно змінити поведінку користувачів. «Хто б не виграв у створенні персонального агента, це дуже важливо, тому що ви більше ніколи не підете на пошуковий сайт за відповідями, або на Amazon за покупками», – сказав він.

Цей ще не розроблений AI-помічник зможе розуміти потреби та звички людини, допоможе «прочитати те, на що у вас немає часу», – наголосив Гейтс під час заходу Goldman Sachs та SV Angel у Сан-Франциско, що був присвячений темі штучного інтелекту.

За словами Гейтса, шанси на те, що майбутній переможець у галузі штучного інтелекту буде або стартапом, або технологічним гігантом, становлять 50 на 50.

«Я був би розчарований, якби перемогла не Microsoft, – сказав Гейтс. – Але мене вразили кілька стартапів, зокрема Inflection». Мається на увазі Inflection.AI, співзасновником якої є колишній керівник Google DeepMind Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman).

Пройде деякий час, перш ніж цей потужний цифровий агент майбутнього буде готовий до масового використання. До того часу компанії продовжуватимуть впроваджувати у свої продукти так звані технології генеративного AI, подібні до популярного ChatGPT від OpenAI.

Крім того, напевне AI прискорить інновації в космосі та дозволить вдосконалити розробку ліків.

Хоча внутрішня робота людського мозку все ще залишається загадкою для вчених, співзасновник Microsoft вважає, що людство наближається до створення корисних ліків для лікування таких хвороб, як хвороба Альцгеймера, а випробування нових препаратів на людях, можливо, відбудуться вже через 10 років.

Він також порівняв розвиток технологій генеративного штучного інтелекту, які можуть створювати переконливі тексти, з переломним моментом, який вплине на роботу білих комірців. Гейтс додав, що, на його думку, майбутні людиноподібні роботи, які будуть дешевшими для компаній, ніж людські працівники, також матимуть значний вплив на робітничі професії.

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