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AB InBev Efes істотно підвищив швидкість виявлення ризиків завдяки штучнному інтелекту

11 ноября 2021 г., 15:15
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Для мінімізації правових і репутаційних ризиків компанія AB InBev Efes застосовує в комплаєнс-системі штучний інтелект і нейромережі. Про це розповів в.о. генерального директора Денис Хренов під час панельної дискусії «Законодавчі стимули для доброчесного бізнесу».

AB InBev одна з перших у секторі Consumer Package Goods почала розвивати систему штучного інтелекту в комплаєнсі. У першу чергу, це мінімізує ризик людської помилки при проведенні аналізу ступеня ризику того чи іншого процесу. А також істотно підвищує швидкість виявлення ризиків, що дозволяє зберігати високий рівень безпеки для компанії та її співробітників.

У компанії вже автоматизовані процеси прийняття заяв про порушення, проведення дью ділідженс, схвалення і контролю дарування від імені компанії, обліку й оформлення дозвільної документації, дотримання санкцій, відстеження виконання KPI відділом етики та комплаєнсу.

Також AB InBev Efes автоматизувала рутинні процеси розрахунку та сплати податків, завдяки впровадженню системи RoboTax, і низку інших процесів у різних департаментах: логістиці, фінансах тощо.

Штучний інтелект в системі комплаєнсу дозволяє AB InBev Efes істотно підвищити швидкість виявлення ризиків

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