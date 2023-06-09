Штучний інтелект реанімує природний

9 июня 2023 г., 15:05

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Білл Гейтс пророкує смерть гуглопошуку та Amazon, очікуючи на появу цифрових агентів штучного інтелекту, які радикально змінять поведінку користувачів у мережі. Навіть якщо це не відбуватиметься швидко, злам стереотипів – завжди хороша новина. Вони шкодять розвитку.

Пошуковики не дають відповіді на запитання. Релевантність посилань спаплюжена SEO та оплаченим просуванням. Треба мати багато часу та терпіння, аби продертися крізь хащі цифрового сміття. Все одно доводиться переходити за кількома посиланнями, читати різні джерела, щоб в результаті сформувати якесь власне розуміння.

Те саме з торговельними майданчиками. Вони прагнуть стати для нас вікном у світ задоволення потреб – через пропозицію різноманітних товарів та послуг, з розвинутими засобами відбору та рекомендацій. Доречність вітрин та якість фільтрів оцінити ми не можемо, ким (або як) мотивовані поради, не знаємо. Але ціль вже підмінена: замість розв'язання проблем ми оглядаємо полиці магазинів.

Начебто зустріч попиту та пропозиції веде до взаємної вигоди: одні хочуть купити, інші – продати. На практиці перемагають «великі гроші», могутність збутових мереж, тоді як експертиза відпочиває на узбіччі. Звичайно, ми всі працюємо на результат, але, скажи хтось, що наше життя – це турне по воронках продажів, ми б сильно засмутилися.

Штучний інтелект штовхає нас до простору осмислених вчинків, як асистент природного інтелекту. Експертне знання повертається на поле прийняття рішень. Якщо ми шукаємо відповідь на запитання, нам варто спершу прояснити сутність справи, виключити хибні тлумачення та корисливі мотиви. Якщо шукаємо продукт або послугу, критерії пошуку мають включати практичну доступність та порівняльну корисність, адже найцінніша складова свідомого вибору – суб'єктивність, адресне влучання.

Справа навіть не в тому, яку частину підготовчої роботи візьмуть на себе цифрові асистенти. Вони поки що відстають від людини за якістю галузевої експертизи та потребують додаткових зусиль постановника завдання при формуванні запиту. До їхніх відповідей треба ставитися також критично. Але те, що вони ламають лінійні (читай, тупі) алгоритми – це прояв «людяності». Помічники розумнішають, залишаючи нам все більше часу для зосередження на власних пріоритетах. Штучний інтелект потроху звільняє природний від рутини, нагадуючи творчим істотам про початкове призначення.

Поки не почалося повстання машин, хоча б поживемо як люди.

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